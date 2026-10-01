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鄭朝方家族土地爭議再起?遭爆擬將「神去村」變更殯葬用地

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方將於本周六上午10點，在竹北新崙公園舉辦競選總部成立大會。圖／鄭朝方競選團隊提供
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方將於本周六上午10點，在竹北新崙公園舉辦競選總部成立大會。圖／鄭朝方競選團隊提供

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方家族土地爭議再起，遭爆鄭家除涉及「至善莊園」土地買賣爭議，還曾與英業達創辦人葉國一鎖定竹東「神去村」開發案，欲將遊憩用地變更為殯葬用地及營建土資場，並與縣長楊文科餐敘探詢可行性。鄭朝方團隊駁斥，強調與鄭家毫無關係。

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據了解，「神去村」位於竹東五指山，原為渡假遊憩區開發案。2023年1月起，葉國一便與中間人討論「神去村」變更地目方案，當時因新竹縣政府規畫在湖口設置殯葬專區引發地方抗爭，中間人曾詢問葉國一，是否拜訪楊文科，了解縣府有無替代方案，以及對「神去村」變更為殯葬用地的態度。

爆料者指出，葉國一回覆需要中間人後續積極進行的事項時，也曾註記「神去村變更地目的方案」。數日後，中間人再詢問，若約楊文科會面，就「神去村」土地變更為殯葬用地等議題交換意見是否合適，葉國一回覆「可以啊」。

2023年3、4月間，在中間人牽線下，鄭家與葉國一曾在竹北飯店邀楊文科餐敘，與會者包括前縣長鄭永金、胞弟鄭永堂、鄭朝鐘、鄭朝方、葉國一及代書王進祥等人。

據當天與會知情人士轉述，席間曾向楊文科分析「神去村」變更作為殯葬用地及營建土資場的條件，希望縣府考量土地變更事宜，但楊文科當場拒絕，表明任內不會處理殯葬園區相關建設。

鄭家近期也因「至善莊園」土地交易受到關注，該案買方之一為葉國一之子、英業達董事長葉力誠。爆料者質疑，鄭、葉兩家在土地投資、開發上有所往來，如今鄭朝方投入縣長選戰，若未來入主縣府，相關土地開發是否可能產生利益衝突，應對外說明。

據了解，葉國一、葉力誠父子過去已陸續投入資金取得「神去村」開發案部分土地，合計近20公頃、約6.2萬坪，目前分別由葉力誠擔任負責人的國協投資、富代投資，以及王進祥開設的春祥興業持有。

對此鄭朝方競選團隊發言人蘇愛婷指出，「神去村」與鄭家毫無關係；鄭朝方2023年4月17日確曾應邀出席縣長楊文科公館餐宴，但席間不曾聽聞任何與「神去村」相關事宜。

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