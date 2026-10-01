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談九合一 蕭旭岑：藍白情誼非一時半刻能破壞 彰化對王惠美忠貞有信心

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／擷取自中廣新聞網YT頻道
國民黨副主席蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／擷取自中廣新聞網YT頻道

竹北藍白破局後，國民黨主席鄭麗文日前下令藍委不得幫民眾黨竹北市長參選人邱臣遠站台，藍營憂影響竹縣及其他縣市選情。國民黨副主席蕭旭岑今天表示，邱臣遠與國民黨的參選人吳旭智已各自獲提名，國民黨內自有規定，這在情理之中，並非特殊或例外情況。距離選舉還有兩個月，相關情緒將會逐漸平息。

2026九合一選舉

蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪指出，民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文在堅持制度與規則的立場上相當一致。

藍白若未談定合作，就各自努力。在各自努力的前提下，參選縣市長的人為民眾黨議員站台，從藍白合作的大局來看是必要的。

談及新竹選情，蕭旭岑說，無論是優勢選區還是激烈選區，國民黨皆須審慎以對，沒有任何選區能穩操勝券。徐欣瑩在地耕耘極深，但對手鄭朝方的家族由藍轉綠，在藍營亦有相當根基，絕不可小覷。目前選情非常緊繃，即便是傳統優勢區，也必須以緊繃的心態面對。尤其，民進黨非常擅長選舉操作，不能掉以輕心。

蕭旭岑說，賴總統上任後，藍白在立法院並肩合作、共度風雨，這份情誼絕非一時半刻所能破壞，國民黨依然會努力說服與化解，特別是在擔心產生外溢效應的縣市；新竹縣方面，國民黨縣長候選人徐欣瑩非常努力在當地化解對立情緒，相信只要給予時間，大家能用誠意說明一切。

至於其他縣市選情，蕭旭岑說，不可否認，今年選情偏冷，這對在野黨與地方選舉而言必須非常謹慎。執政黨掌握行政資源與媒體優勢，其傳統支持者的凝聚力不容小覷。令人欣慰的是，國民黨彰化縣長候選人魏平政獲得提名後，選情穩步上揚；縣黨部主委蕭景田提到，魏平政參選後勤走基層、態度謙卑，團隊的投入令人佩服，選情正逐漸加溫。

蕭旭岑也說，彰化需要警惕的是，議長謝典林家族突然遭受司法大規模調查，連帶衝擊地方派系的整合。這顯示民進黨與賴政府對彰化勢在必得；但無黨籍彰化縣長參選人邱建富宣布參選，顯示民進黨內部並非完全整合。即使面對謝典林遭收押的打擊，他對彰化選情仍保持審慎樂觀。這項司法動作反而產生脣亡齒寒的刺激效果，加速彰化各方力量的內部整合。

對於彰化縣長王惠美的動向，蕭旭岑說，他對王惠美非常有信心，過去她獲得國民黨兩度提名並高票當選縣長，若無黨員支持便無法有此成果，王惠美是顧全大局且忠貞的國民黨員，對黨的栽培點滴在心，絕無理由不支持魏平政。國民黨中央與黨內各方也持續進行溝通，王惠美對黨的支持絕對無庸置疑。

蕭旭岑表示，藍白在竹北的情況已經翻篇，鄭麗文與黃國昌的關係堅若磐石。兩位年齡相近、極具行動力，且各有堅定的政治信仰。鄭麗文極為尊重制度，黃國昌也同樣尊重兩黨合作。在藍白合議題上，兩人的關係非常堅實，民眾黨前主席柯文哲的意見固然重要，但正式的協調與合作架構皆由鄭、黃進行，絕無外傳「放棄黃國昌路線、轉找柯文哲」一事。

他也說，嘉義市黨部主委蔡明顯上周為了幫藍白共推的民眾黨嘉義市長候選人張啟楷輔選，在台上中暑暈倒並摔斷手，手術至深夜11時。隔天組發會主委李哲華聯繫時，蔡明顯隨即表示僅休息一天便會立刻回歸崗位繼續輔選，嘉義市就是藍白合非常好的例證。

蕭旭岑說，去年兩次大罷免，若非民眾黨支持者的相助，國民黨被提罷免的立委難以度過難關。這份情誼與互信，許多藍委皆表示銘感於心，絕非短期或單一事件所能影響。因此他呼籲藍白仍須以大局為重。未談妥或同意各自努力的選區各自努力；確定合作的區域就全力以赴，這樣的架構與氛圍將延續至2028年。

蕭旭岑 九合一 藍白 2026九合一選舉

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