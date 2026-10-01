代收押父曾紀嚴選議員涉賄50萬交保 曾維祥站路口喊冤：清者自清

國民黨基隆市仁愛區市議員參選人曾維祥、仁愛區福仁里長參選人陳家斌，涉中秋節前夕發送月餅禮盒給里民買票，基隆地檢署今晨以2人涉犯違反選舉罷免法賄選罪，分別諭知50萬與30萬元交保。曾維祥交保後一早仍站路口，他在臉書喊冤，「經過一天的折騰，千言萬語，冤與怨都無法解決問題，清者自清。」

曾維祥今晨交保後，今天上午仍然一早就去站路口，他在臉書說，今天依然在路口跟大家問好，感謝所有關心維祥的市民朋友們，他仍會持續前進，懇請大家的支持。

但曾維祥說，「經過一天的折騰，千言萬語，冤與怨都無法解決問題，清者自清。」

基隆地檢署偵辦「乾泰豐」公司承包市政府公共工程、路燈採購涉圍標、綁標弊案，經二波搜索，已收押國國黨議員曾紀嚴、業者及前中正區長等7人。曾維祥因父親曾紀嚴被收押，他「代父山征」登記參選仁愛區市議員。

基隆地檢署接獲檢舉，陳家斌在中秋節前夕的活動中，贈送部分里民月餅禮盒，曾維祥也到場，還一起合拍照片貼陳的臉書。檢警調釐清月餅發放名目、經費來源、發放對象、發放條件等，昨以涉犯賄選約談曾、陳2人，也另傳喚10多名拿到月餅禮盒里民調查。

曾紀嚴因涉綁標被收押，曾維祥又因涉賄選案50萬交保。地方政壇認為是否影響選情，後續發展還待觀察。