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「甘蔗之亂」網出征...福德宮董事長捲選戰鬱卒 劉柏君曝鏡頭外這一面

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長選戰白熱化，台北市長蔣萬安、對手民進黨沈伯洋上周到中山區中庄仔福德宮拜票，廟方因分別送甘蔗風波，遭網友出征，還有網友KUSO國文課本「甘蔗記」。外交部無任所大使、電視劇「通靈少女」主角原型的棒球女裁判劉柏君在發文透露，她很擔心這些長輩很鬱卒。圖／截自劉柏君臉書
台北市長選戰白熱化，台北市長蔣萬安、對手民進黨沈伯洋上周到中山區中庄仔福德宮拜票，廟方因分別送甘蔗風波，遭網友出征，還有網友KUSO國文課本「甘蔗記」。外交部無任所大使、電視劇「通靈少女」主角原型的棒球女裁判劉柏君在發文透露，她很擔心這些長輩很鬱卒。圖／截自劉柏君臉書

台北市長選戰白熱化，台北市長蔣萬安、對手民進黨沈伯洋上周到中山區中庄仔福德宮拜票，廟方因分別送甘蔗風波，遭網友出征，還有網友KUSO國文課本「甘蔗記」。外交部無任所大使、電視劇「通靈少女」主角原型的棒球女裁判劉柏君在發文透露，她很擔心這些長輩很鬱卒。

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劉柏君以「中庄仔福德宮微靈異小故事和呼籲」為題，在臉書發文說，我們中庄仔是蠻傳統和鄰里緊密的信仰圈，但今早遛狗，有超討厭民進黨的鄰居來跟她說：「竟然敢罵我們土地公廟、這是我從小拜到大，土地公保佑我長大的耶！」

劉柏君嘆，「雖然網路各種誇林春裕董事長『懂酸』，不過有些確實是被加油添醋了」，例如董事長真的沒有刻意要給哪隻甘蔗，還要喊要吃飯了就離開。

劉說，其實鏡頭外，董事長也是有回來並陪市長去敬酒，或許不完美、他盡力盡了地主之誼。不過劉說，當然長輩對市長三年沒來的失望是真的，他是當面講又不是背後抱怨，不是人前人後不一樣，一般長者這樣說，就說好、之後盡量。

也因這一次的甘蔗之亂，劉柏君說，此事件確實造成一些困擾，因為長輩們會來跟她說，所以想想就發文，希望各位網友幫幫，不然她很擔心這些長輩鬱卒。這些長輩多數都退休或半退休狀態，然後發心來廟裡當志工（我爸也幫寫過毛筆），別看廟不大，其實事情很多，除了傳統節日和固定科儀、各種進香，尤其公益活動不少，當年她服務食物銀行，米、油、罐頭等都靠社區號召來。

劉柏君最後說，這些長輩就跟你我爸媽很像：一邊給你夾菜、一邊說你胖了要注意血壓，有時候她看廟裡長輩們寫收據或打電腦，真的有夠吃力，但真的也認真得可愛。網路上會有網友自己的解讀，但還請大家，「對我們鄉親們友善一點，長輩們沒有被網路轟炸過、麻煩溫柔一點啦。」

台北市長蔣萬安（中）上周六26日出席中庄仔福德宮晚宴，之後卻發生「甘蔗之亂」。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安（中）上周六26日出席中庄仔福德宮晚宴，之後卻發生「甘蔗之亂」。聯合報系資料照

台北巿長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋（左三），26日晚上先後出席台北市中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，廟方致贈甘蔗並帶領高呼蔣萬安連任。聯合報系資料照
台北巿長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋（左三），26日晚上先後出席台北市中庄仔福德宮福德正神聖誕千秋晚宴，廟方致贈甘蔗並帶領高呼蔣萬安連任。聯合報系資料照

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