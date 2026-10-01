賴瑞隆扮阿公、追星族布局空戰　「百變隆隆」16造型詮釋市民心聲

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今（1）日一早與多位市議員及市議員參選人站路口，宣布啟動「陸空戰計畫」，同步推出首部競選廣告「百變隆隆」，賴瑞隆卸下包袱，在影片中一人分飾16角，詮釋不同市民心聲，他今受訪直呼「這是我拍過最累的影片。」

賴瑞隆在競選廣告中化身「百變隆隆」，一人分飾多角，把不同市民的心聲搬上螢幕，影片開頭先上場的是「阿公隆隆」，關心敬老卡能否加碼，後面還有「漁民隆隆」詢問魚貨銷路。

後面還接續有穿著黑色皮衣的「工程師隆隆」，以及「勞工隆隆」、「上班族隆隆」、「學生隆隆」、「毛爸隆隆」、「觀光客隆隆」、「菜販隆隆」、「歌仔戲隆隆」等角色，由不同代表詢問關心議題，再由「正牌隆隆」親自說明解方。

賴瑞隆今天受訪笑說，一人要分飾多角，且拍攝過程長達30小時，換了十幾種造型，在導演嚴格要求下，要詮釋16個高雄日常碰得到的角色，這支廣告算是他拍過最累的影片。

賴瑞隆說，詮釋角色或是拜票過程中，他就想到這些市民心中期待的高雄市什麼，希望市長解決什麼問題，傾聽人民的聲音，這也是未來的市長要做到的一件事。

賴瑞隆說，「百變隆隆」透過輕鬆活潑的方式談論政策，使不同年齡、職業的市民，都能看到與自己有關的願景。廣告中的造型百變，但是為高雄打拚的初心不變，他會繼續走進大家的生活，聽見需求、解決問題，與全體高雄人一起拚出城市的新未來。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今（1）日宣布啟動「陸空戰計畫」，同步推出首部競選廣告「百變隆隆」，賴瑞隆卸下包袱，在影片中一人分飾16角，詮釋不同市民心聲。圖／賴瑞隆團隊提供

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今（1）日宣布啟動「陸空戰計畫」，同步推出首部競選廣告「百變隆隆」，賴瑞隆卸下包袱，在影片中一人分飾16角，詮釋不同市民心聲。圖／賴瑞隆團隊提供

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今（1）日宣布啟動「陸空戰計畫」，同步推出首部競選廣告「百變隆隆」，賴瑞隆卸下包袱，在影片中一人分飾16角，詮釋不同市民心聲。圖／賴瑞隆團隊提供