柯志恩凌晨發動「市場陸戰日」 談選情自信藍營有機會贏

選戰進入倒數階段，國民黨高雄市長參選人柯志恩凌晨4點就現身岡山魚市場，緊接著走訪岡山河堤果菜市場，展開「市場陸戰日」，今天她從早到晚共安排5場掃街行程，從「早市」到「夜市」，深入基層拚搏。

柯志恩今天凌晨4點偕議員陸淑美、宋立彬及議員參選人黃韻涵到岡山魚市場向攤商問好，不少攤商熱情上前握手、比讚加油，也有攤商向她反映市場遮雨棚問題，希望改善市場環境。柯志恩當場承諾將全力協助，希望讓攤商有更完善、安心的工作環境。

隨後一行人轉往岡山河堤果菜市場，不少攤商看到柯志恩現身相當開心，紛紛握手、合照，更有攤商送上蘿蔔與蒜苗，預祝「凍蒜」、拿下好彩頭。

柯志恩今天一共安排5場掃街行程，上在走訪魚市場、岡山果菜市場，傍晚到英明黃昏市場，晚上掃光華夜市。柯志恩表示，與大型造勢活動相比，市場掃街更能直接聽見攤商與市民的心聲。

柯志恩昨天在「下班瀚你聊」受訪時表示，高雄綠大於藍這麼多，且不像綠營有總統、副總統、前總統這麼多大咖站台，就是要靠自己，非常實在的來尋求一個認同，但大家思考一下，如今很多人認為高雄是一個激戰區，選情膠著，問題出在哪裡？那就是候選人個人的品牌。很多人幫賴瑞隆助陣，但這些到底有沒有辦法轉到他身上，「這是藍營目前認為會有機會的明顯例子」。

柯志恩今天凌晨發動「市場陸戰日」，不少民眾握手合影。圖／柯志恩競選辦公室提供

柯志恩今天凌晨發動「市場陸戰日」，獲不少攤商致贈蒜苗，菜頭預祝當選。圖／柯志恩競選辦公室提供