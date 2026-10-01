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選戰倒數賴瑞隆「母雞帶小雞」首波路口拜票搶攻高雄三多商圈

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天「母雞帶小雞」，率黨內市議員參選人展開路口拜票，首站選在高雄三多商圈站。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天「母雞帶小雞」，率黨內市議員參選人展開路口拜票，首站選在高雄三多商圈站。記者張議晨／攝影

年底地方大選倒數58天，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天「母雞帶小雞」，率黨內市議員參選人展開路口拜票，首站選在高雄三多商圈站，未來還將深入其他市議員選區，發揮「精準陸戰」策略。

2026九合一選舉

賴瑞隆今天由高雄市議長康裕成、立委李昆澤及黨內資深議員鄭光峰、郭建盟、張漢忠、何權峰、簡煥宗等人陪同，一早在高雄三多商圈圓環集合，由賴、康、李三人帶著黨內「小雞」站路口拜票。

今拜票過程中，不少駕駛特別搖下車窗致意，賴瑞隆說，選戰進入倒數，除了市長外，也希望高雄市議會團結過半，讓陳其邁市長打下的基礎順利接棒。

賴瑞隆團隊說，選戰進入倒數階段，路口拜票除了三多商圈外，未來還有規畫其他市議員選區，希望可以同步拉抬市議員選情，「母雞帶小雞」朝市長當選、議會過半目標邁進。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天「母雞帶小雞」，率黨內市議員參選人展開路口拜票，首站選在高雄三多商圈站。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天「母雞帶小雞」，率黨內市議員參選人展開路口拜票，首站選在高雄三多商圈站。記者張議晨／攝影

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天「母雞帶小雞」，率黨內市議員參選人展開路口拜票，首站選在高雄三多商圈站。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天「母雞帶小雞」，率黨內市議員參選人展開路口拜票，首站選在高雄三多商圈站。記者張議晨／攝影

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天「母雞帶小雞」，率黨內市議員參選人展開路口拜票，首站選在高雄三多商圈站。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天「母雞帶小雞」，率黨內市議員參選人展開路口拜票，首站選在高雄三多商圈站。記者張議晨／攝影

小雞 拜票 高雄 2026九合一選舉 高雄市選舉 賴瑞隆

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