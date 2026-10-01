基隆藍綠隔空開火…藍批童子瑋吃碗內看碗外 綠轟二信淪謝國樑競選組織

基隆市藍綠市長參選人謝國樑、童子瑋競爭白熱化，兩陣營隔空開火互嗆，民進黨基隆市黨部昨記者會質疑二信是金融機構，還是謝國樑競選組織？要求謝國樑說清楚公私界線，保障員工政治自由。國民黨基隆市黨部也記者會批童子瑋「吃碗內看碗外」，應先把議長的位置坐好，不要一直以請假為由，未履行議長職責。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，基隆二信4名高階主管被爆料9月1日謝國樑登記參選當天出現在現場，要求謝國樑與基隆二信應說明相關主管當天的差勤及身分，以及金融機構與選舉活動之間的界線。這起事件的重點從來不是任何個人的政治立場，而是金融機構主管是否於工作時間參與特定候選人的選舉活動，以及是否涉及機構人力、職務或其他資源投入選舉工作。

余睿柏說，民進黨基隆市黨部要求謝國樑與二信說明，是否曾提供人力、工作時間、設備、聯繫網絡或其他機構資源投入相關選舉工作，並接受社會檢驗。

國民黨基隆市黨部也召開記者會反擊，市黨部發言人林祐德指出，童子瑋今年5月投入中華民國籃球協會理事長選舉，近期又登記參選基隆市長，參選是他的權利，但面對總質詢期間的出席質疑，仍應正面回答市民。「在忙著找下一個位置以前，先把目前的位置坐好，這個要求應該不過分。」

市黨部副發言人張家馨表示，沒有人說童子瑋不能參選市長，但他既然希望承擔一座城市更大的責任，市民自然有權檢視他如何履行目前的職責。若未出席總質詢是因公務、其他行程或正當原因，就應清楚交代。

謝國樑競選辦公室發言人謝若彤表示，議長肩負主持議事、維護議會運作的重要責任，尤其市長施政總質詢更是議會監督市政的重要場合。

童子瑋議長辦公室回應，各項議事會議原則上均由議長親自主持，包括預備會議、程序委員會及二、三讀會等，相關議事工作皆依規定正常進行。至於市長施政總質詢，因屬議員個別行使質詢權時間，性質與一般議事會議不同。議長如有公務行程，均依規定辦理請假及代理主持，不影響會議程序正常進行。