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綠營批假正義…吳宗憲陣營回擊林國漳切割新潮流 消費陳定南讓人痛心

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
吳宗憲競辦表示，吳宗憲2020年基於使命感與服務基層的心，辭去檢察官擔任新北市政府法制局長職等降低、年薪減少百萬元；反觀，林國漳擔任三個國營事業的監察人與獨董，除了律師薪水外，每年還有公股酬薪百萬元。圖／吳競辦提供
吳宗憲競辦表示，吳宗憲2020年基於使命感與服務基層的心，辭去檢察官擔任新北市政府法制局長職等降低、年薪減少百萬元；反觀，林國漳擔任三個國營事業的監察人與獨董，除了律師薪水外，每年還有公股酬薪百萬元。圖／吳競辦提供

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳競選總幹事陳文昌今天率議員候選人召開記者會，批國民黨參選人吳宗憲的競選幹部曾攻擊抹黑過前縣長陳定南，表裡不一；國民黨縣黨部回擊，林國漳身邊的黨部主委邱嘉進曾涉偽造文書被判刑，其競選總幹事陳文昌的兒子沒有金融專業背景，卻擔任農業信用保證基金總經理，自己站不直，卻怪別人的影子歪。

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吳宗憲競辦也批，林國漳今受訪時切割新潮流，強調他是參選後加入民進黨，並非新潮流；事實上林國漳一再迴避擔任國營事業公股職務的質疑，但宜蘭人都知道林擔任宜蘭信賴台灣之友會理事長，獲賴清德欽點參選縣長，明白擺著林國漳與新潮流的關係，尤其更遺憾的是，林國漳與其陣營又再度消費陳定南前縣長，把陳前縣長當作選舉攻擊的工具，令人不捨與痛心。

林國漳競選總幹事陳文昌與縣議員參選人薛呈懿、李姿婷及游國連今天召開記者會，批評吳宗憲成天把正義掛在嘴邊，身邊的人不是抹黑慣犯就是欠債酒駕犯，這算哪門子的正義？

議員參選人薛呈懿表示，吳宗憲競總主委林建榮過去三次交鋒陳定南，曾抹黑陳定南「不忠不孝不仁不義」，誣指陳定南貪污遭法院判刑，中傷陳定南考不上司法官與律師。

李姿婷說，吳宗憲後援會總會長呂國華在2005年縣長選舉期間，誣指陳定南陣營賄選；游國連點名吳宗憲的跨黨派後援會總會長游能勇曾因酒駕公共危險罪遭判刑，明明只是體育學院兼任講師，對外卻膨風自稱教授，吳陣營是極致虛偽。

國民黨宜蘭縣黨部反擊林陣營，要刮別人鬍子之前，先確定自己有沒有刮乾淨？指出民進黨黨部主委邱嘉進涉犯偽造私文書罪與公務員登載不實罪被判刑；林國漳團隊發言人薛呈懿先前參選鎮長時，宣稱不知情，無償借用im.B吸金詐騙集團主嫌所持有的辦公大樓作為競選辦公室。

陳文昌的兒子並非金融專業背景出身，卻接任農業信用保證基金總經理，年薪上看百萬引發質疑聲音；此外，陳是否有家人擔任某自辦市地重劃會理事長？也讓鄉親議論紛紛。

黨部批評林國漳律師看似「小清新」，但與新潮流的關係卻「分不清」，團隊成員更充斥「雙德」賴清德、陳金德的影子，除了陳文昌，連經常陪伴林國漳跑全縣的市長候選人韓瑩，其舅舅是陳金德，邱嘉進是陳金德子弟兵。林國漳否認派系關係，簡直是騙鬼吃豆腐，極度荒謬。

競辦表示，吳宗憲2020年基於使命感與服務基層的心，辭去檢察官擔任新北市府法制局長職等降低、年薪減少百萬元；反觀，林國漳擔任三個國營事業的監察人與獨董，除了律師薪水外，每年還有公股酬薪百萬元。

民進黨林國漳競選總部總幹事陳文昌今天率議員候選人召開記者會，批評對手吳宗憲的競選幹部曾經攻擊抹黑過前縣長陳定南，吳宗憲假正義、表裡不一。記者戴永華／攝影
民進黨林國漳競選總部總幹事陳文昌今天率議員候選人召開記者會，批評對手吳宗憲的競選幹部曾經攻擊抹黑過前縣長陳定南，吳宗憲假正義、表裡不一。記者戴永華／攝影

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