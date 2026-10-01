聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／人工洋流 沖不掉大罷免仇恨記憶

聯合報／ 本報記者李承穎

九合一選舉，歷年多是國民黨優勢戰場，但最近民進黨狂打「洋流」，營造外溢效應，除盼有助北市綠營基本盤，也想拉抬其他縣市選情。只是，去年大罷免期間，青鳥、台派等支持者緊跟隨沈伯洋，透過網路社群不斷攻訐、抹黑和丑角化對手，選民記憶猶新，恐怕是「人工造浪」難以沖刷。

2026九合一選舉

沈伯洋是去年大罷免的重要領袖，自今年五月參選以來就有粉絲在社群不斷空中吹捧，並透過演算法，每隔一段時間就在Threads等社群找各種主題攻擊台北市長蔣萬安；與去年大罷免唯一不同的是，當青鳥過激，例如要以「狸貓換太子」打蔣萬安身世時，沈伯洋會出面制止，營造溫暖人設。

大罷免粉絲一面造神、一面攻擊，這群粉絲凝聚、動員力強，一場又一場跟著沈伯洋走入夜市等地掃街，透過直播畫面「陸戰轉空戰」，交叉呼應民進黨「洋流」口號。如今洋流看似聲勢不小，但隨著昨天民進黨「動員令」被公布，讓外界看到「造浪者」的操作手法。

民進黨內部觀察，中南部民眾甚至比台北市民更關注「洋流」，不僅有人北上追星，還想透過縣市長參選人力邀沈伯洋到地方造勢：濁水溪以北可以助攻綠營艱困、甚至五五波選區，濁水溪以南則可拉大綠營優勢，黨內人人都想跟上「洋流」這股浪潮。

這群粉絲吹起「洋流」後，最近如法炮製轉移到其他選區，如在Threads上一面攻擊桃園市長張善政，一面吹捧民進黨參選人黃世杰；當沈伯洋到台中助攻民進黨市長參選人何欣純時，粉絲也會嘲諷國民黨參選人江啟臣。所謂「溫暖的洋流」，只為成就沈伯洋的人設，選戰中何來溫暖？「大洋流計畫」也淪為「大仇恨計畫」。

動員公文曝光後，民進黨台北市黨部主委吳沛憶表示，「洋流現在很溫暖，但支持度還是不夠」，足見「洋流」還遠不及二○一八年「韓流」盛況，光靠大罷免或偏綠族群等同溫層也無法破圈；但綠營操作正好喚起藍白支持者對大罷免諸多不快回憶，全面警戒並等著看「洋流」如何繼續興風作浪？

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沈伯洋競總大會動員遭酸「人造洋流」 吳沛憶認支持度還不夠：盼民眾多宣傳

「終於見到傳說中的...」 賴清德來競總狂稱讚沈伯洋「甘蔗」

韓流壓制洋流 韓國瑜10月4日啟動輔選 站台江啟臣、李四川

影／邀賴清德總統開箱競總洋流號 沈伯洋：洋流是屬於市民的

相關新聞

韓流來了！藍祕密武器 韓國瑜啟動輔選

九合一選戰升溫，立法院長韓國瑜將啟動輔選行程，十月四日上午先為立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣輔選，由於台中市長盧秀燕是江啟臣競總主委，新北市長侯友宜也將出席，「漢子、燕子、禿子」再度合體；當天，韓國瑜還將為國民黨新北市長參選人李四川站台，接連輔選的動作，預料將再掀起「韓流」。

沈伯洋競總成立大會 被爆動員5千人

首都之戰掀全國熱議，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨開箱競選總部，身兼民進黨主席的賴清德總統到場站台直呼「洋流」非常棒，沒多久時間已經改變台灣幾十年來選舉風氣；但民眾黨北市議員參選人許甫昨秀出民進黨北市黨部的動員公文，提及十月四日競總成立大會動員責任額五千三百人，質疑洋流是「人工造浪」。

蔣萬安稱李四川「最親密戰友」

九合一選舉，雙北市長之戰全國矚目。台北市長蔣萬安與國民黨新北市長參選人李四川昨晚合體造勢，蔣稱李四川是「最親密的戰友」；新北市長侯友宜也到場力挺，侯直言「支持李四川，就是疼惜侯友宜」。現場上千人熱情高喊「凍蒜」，氣氛熱烈。

觀察站／人工洋流 沖不掉大罷免仇恨記憶

九合一選舉，歷年多是國民黨優勢戰場，但最近民進黨狂打「洋流」，營造外溢效應，除盼有助北市綠營基本盤，也想拉抬其他縣市選情。只是，去年大罷免期間，青鳥、台派等支持者緊跟隨沈伯洋，透過網路社群不斷攻訐、抹黑和丑角化對手，選民記憶猶新，恐怕是「人工造浪」難以沖刷。

林國漳拋親民構想 吳宗憲陣營打臉

宜蘭縣長選舉藍綠激戰，民進黨縣長參選人林國漳昨拋出全新的親民構想，規畫未來入主縣府後將設立「縣長給你問」，由縣長親自在縣府面見鄉親；國民黨參選人吳宗憲陣營指出，該構想早在以前就實施過，林國漳完全不了解縣政的運作。

開轟綠在台南「30多年沒建設」！鄭麗文：賴清德不愛陳亭妃 藍團結必贏

國民黨昨於台南辦行動中常會拉抬黨籍市長參選人謝龍介，黨主席鄭麗文說，民進黨在台南長期執政沒建設，綠營也內鬥，藍營團結一定可贏；謝龍介則再提社福補助政見。民進黨市長參選人陳亭妃昨跑永康區行程，也重申推出「福利六都齊」政見，目標是讓台南整體福利水準不輸給其他五都。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。