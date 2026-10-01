沈伯洋競總成立大會 被爆動員5千人

首都之戰掀全國熱議，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨開箱競選總部，身兼民進黨主席的賴清德總統到場站台直呼「洋流」非常棒，沒多久時間已經改變台灣幾十年來選舉風氣；但民眾黨北市議員參選人許甫昨秀出民進黨北市黨部的動員公文，提及十月四日競總成立大會動員責任額五千三百人，質疑洋流是「人工造浪」。

沈伯洋昨與賴清德都穿一身花襯衫，參加「洋流號」記者會，競總還放著中庄仔福德宮致贈的「甘蔗」。賴清德致詞表示，「終於見到傳說中可以帶給伯洋倒吃甘蔗、節節高升的甘蔗」，市民應該來，當看到這支甘蔗時，感動應該會跟他一樣。

賴清德說，洋流是溫暖的，它不分族群、不分男女老幼，會把溫暖送到每一個家庭；「洋流非常棒，沒多久時間已經改變台灣幾十年來選舉的風氣，帶給這一場選舉或未來台灣選舉是正面、擺脫負面攻擊」。

競選團隊打造宣傳車「洋流號」昨也首度開箱，沈伯洋指出，「大洋流計畫」支持者可選擇騎機車或步行加入，穿梭台北市大街小巷，只要加入官方ＬＩＮＥ領取船員證就可以「上船」，透過「洋流雷達」、「未來航線」了解車掃位置，與他共同車掃宣傳。

沈伯洋四日舉辦競選總部成立大會，賴清德、行政院長卓榮泰等人將出席，其中「限量搖滾專區」開放支持者預約。沈伯洋日前透露，平均每秒四百次點擊，卅秒就沒了。

不過，許甫昨在臉書發出民進黨北市黨部公文指出，為了競總成立大會，民進黨下達嚴格的動員責任額表：立委每人責任額一百人，三位交出三百人；廿七名議員與參選人各分攤一百人，重壓二千七百人；六十名里長各廿人，貢獻一千二百人；十二區主任每人扛五十人，進補六百人；加上執委、評委各廿人「Call客任務」，總計五千三百人。

許甫質疑，外頭風光搶手的「洋流」，怎麼需要基層公職與幹部揮汗如雨、在電話簿前一個個奪命連環Call出來的「人工造浪池」？台劇「人選之人｜造浪者」演的是理想情懷，現實中的「造流者」，則是看著公文上的ＫＰＩ默默咬牙、含淚交人頭。

許甫質疑，說好的自發爆棚、瞬間秒殺呢？他要向每一位努力達標五千三百人責任額的「造流苦工」致上最高敬意。

民進黨台北市黨部主委吳沛憶回應表示，洋流現在很溫暖，但支持度還是不夠，需更拓展支持者，未來也會更加扎實動員支持者出來投票，也希望民眾多宣傳給親朋好友。