蔣萬安稱李四川「最親密戰友」

九合一選舉，雙北市長之戰全國矚目。台北市長蔣萬安與國民黨新北市長參選人李四川昨晚合體造勢，蔣稱李四川是「最親密的戰友」；新北市長侯友宜也到場力挺，侯直言「支持李四川，就是疼惜侯友宜」。現場上千人熱情高喊「凍蒜」，氣氛熱烈。

雙北觀光產業昨晚在新莊辦中秋論壇餐會，蔣萬安、李四川到場，全場上千名觀光產業從業人員熱情簇擁，短短幾公尺路程，兩人花近十分鐘才走到舞台上，支持者高呼「萬川連線，精采無限」。李四川說，各界期待自己接下侯市長這一棒，「我接的不是位子，是對四○四萬市民的重責大任」。

蔣萬安說，台北市獲美國旅遊雜誌評選為全球五十大旅遊最佳目的地，以大巨蛋開幕首年為例，周杰倫演唱會帶來十七億元經濟效益及四十一億元觀光產值，他將推動雙北合作，串聯交通、住宿與景點，旅客早上到中山、晚上到九份，隔天再到淡水或夜市。

侯友宜說，李四川和他一樣不擅言詞，「但我知道他非常會做實事，因為我們合作過」。侯細數李四川曾在行政院、高雄市服務，之後回到台北，奠定「四川品牌」，李四川更是台灣唯一橫跨淡水河和新店溪「兩岸」的人，能夠把台北、新北連結起來。

李四川壓軸登場表示，未來將強化雙北交通網絡，「交通通，觀光就會通」，透過蘆社大橋、捷運軌道等交通建設，以便利交通吸引觀光人潮。他還說妻子在旅行社服務，身為觀光產業眷屬，期待雙北共榮共好。

民眾黨主席黃國昌昨在中和輔選自家議員，喊話藍白支持者四日在板橋第一運動場力挺藍營萬人造勢，為李四川打氣。

至於聯電創辦人曹興誠前天稱讚民進黨台北市長參選人沈伯洋可消弭藍綠對立，蔣萬安昨酸：「合力跟沈伯洋推動大罷免的人，現在說要消弭藍綠？市民眼睛是雪亮的。」