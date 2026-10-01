韓流來了！藍祕密武器 韓國瑜啟動輔選

九合一選戰升溫，立法院長韓國瑜將啟動輔選行程，十月四日上午先為立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣輔選，由於台中市長盧秀燕是江啟臣競總主委，新北市長侯友宜也將出席，「漢子、燕子、禿子」再度合體；當天，韓國瑜還將為國民黨新北市長參選人李四川站台，接連輔選的動作，預料將再掀起「韓流」。

綠營認為，民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起「洋流」氣勢，並外溢至其他縣市。面對洋流來勢洶洶，國民黨吸票祕密武器也將陸續出籠，「韓流」就是其中之一。

據了解，韓國瑜十月下旬還將為國民黨台南市長參選人謝龍介、高雄市長參選人柯志恩、宜蘭縣長參選人吳宗憲等人站台，還會回雲林「娘家」，為國民黨雲林縣長參選人張嘉郡廟口開講。

韓國瑜前天出席國民黨立法實務研討會時，自稱「全台灣被黑最慘的人」，並以「有箭沒有弓」形容國民黨媒體資源不對、容錯率相對較低等的處境，引發藍營共鳴。

對於韓國瑜提醒台北市長蔣萬安，選舉有很多無中生有訊息，絕不能忽略警訊，要有肚量打出漂亮選戰。蔣昨嘆「心有戚戚焉」，並表示會學韓的精神，「臉上被丟滿泥巴，還是笑臉迎人」，用這樣高度面對挑戰。

國民黨前主席朱立倫也呼應韓國瑜說法，他表示，韓講得非常精準，民進黨執政期間，用顯微鏡、放大鏡對在野黨，不管用司法力量或媒體資源，都無限放大任何可能的問題，絕對要非常嚴肅、小心謹慎面對，「無中生有都有了，更何況任何一絲一毫縫隙，就會創造無限大的可能負面，我們一定要謹慎面對」。

國民黨立委李彥秀表示，國民黨不僅沒有犯錯空間、悲觀權利，在野黨更沒有不合作的本錢。立委徐巧芯也說，面對青鳥出征，國民黨人心臟只會愈來愈大顆，民眾最終也會思考，是否真的希望社會長期紛擾對立。