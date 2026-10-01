雲林藍綠聚焦產業 張嘉郡提無人機培訓、劉建國喊毛巾升級

雲林縣長藍綠參選人昨不約而同聚焦虎尾鎮產業議題，國民黨張嘉郡發表「無人機與低空科技產業發展政策」，承諾當選後盡速在虎尾打造無人機測試、考照與競技場域；民進黨劉建國為虎尾將舉辦的巾彩耕地藝術節宣傳，他說，面對進口毛巾競爭，國產品質提升是最好的防線，會密切與產業界、中央溝通對策。

台灣福爾摩沙無人飛行器協會理事長張政雄、資深無人機玩家徐世杰等無人機相關產業人士出席記者會，張政雄說，虎尾過去具有航空發展歷史，原本無人機的場地提供飛行及考照，也成為交流、培訓場所，場地關閉後，希望能重新找到合適場域。

張嘉郡說，規畫在虎尾打造無人機場域，以「以測帶產、以賽聚才、以產留才、以用創值」四大方向，辦無人機競賽吸引學生、工程師等到雲林，並串聯福爾摩沙無人飛行器協會、虎尾科技大學、雲林科技大學做培訓、考照、產學合作，加上串聯虎尾航太機械產業園區、斗六智慧創新產業園區，吸引企業進駐，讓人才能留在家鄉就業。

另外，虎尾是毛巾生產重鎮，占全台產量八成，雲林縣毛巾產業科技發展協會本周六、日將在虎尾同心公園舉辦巾彩耕地藝術節，昨辦宣傳記者會，協會理事長周信蒼說，近年來受中國、東南亞進口毛巾削價競爭，甚至出現進口廉價毛巾充當國產，希望政府嚴格把關並建立檢驗機制。

劉建國表示，面對國產毛巾受到的挑戰，除了會與經濟部相關單位密切注意產業變化，他認為提升毛巾品質，才能為國產毛巾守住防線；劉建國也與業者交流、當場協助行銷。今年活動打造為毛巾夢幻夢工廠，把虎尾毛巾產業從傳統展售轉化為可互動、可體驗、可拍照、可消費的節慶場域。