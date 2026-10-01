83歲「蔣媽」護樹選高市議員 逾70環團聲援

高雄橋頭新市鎮第三期都市計畫案經內政部都委會審議通過，涉及百公頃林地存廢爭議，八十三歲橋頭糖廠森林志工、人稱「蔣媽」蔣黃女投入年底議員選舉「護樹」，昨全台多個環保團體出面聲援當她後盾，讓蔣黃女直呼感動。但在地橋頭區里長聯誼會則發表聲明指出，護樹團體編造不實誤導社會，「北高雄的未來，不容再被阻礙」。

配合橋科開發，橋頭新市鎮計畫開闢周邊道路，其中一至二號道路將穿越橋頭糖廠，預計百公頃林地受影響。蔣黃女不忍大片林地變成道路，今年投入參選議員，希望替森林發聲，昨早包括台灣文學國家園區協進會等多個環團聚集為她成立全國後援會，蔣黃女說，橋頭糖廠許多樹都是她年輕時種下，「森林一旦砍掉，就回不來了」。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政說，「蔣媽」點醒橋頭林地的希望，也喚起大家對環境保護的良知，他會與「蔣媽」站一起守護森林。蔣黃女兒子蔣耀賢說，搶救百頃森林行動獲超過五千民眾連署支持，「森林阿嬤全國後援會」也獲全台七十多個環團聲援，希望「蔣媽」參選，能為台灣的文化保存與環境民主開啟新契機。

不過贊同新市鎮道路開發的橋頭區里長聯誼會昨則發表聲明，指白埔產業園區、橋科與高雄新市鎮三期計畫聯動發展，是百年一遇的轉型契機，北高雄的未來，不容再被阻礙。聲明指高雄新市鎮三期修正版，規畫逾六十公頃綠地，兼顧發展與永續。地方推動建設難免改變現況，當年配合新市鎮開發拓寬台一線橋頭段即曾拆除逾兩百戶，橋科聯外道路開闢，適度遷移樹林亦屬必要，不能因樹木問題讓城市建設停擺。