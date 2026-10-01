林國漳拋親民構想 吳宗憲陣營打臉

宜蘭縣長選舉藍綠激戰，民進黨縣長參選人林國漳昨拋出全新的親民構想，規畫未來入主縣府後將設立「縣長給你問」，由縣長親自在縣府面見鄉親；國民黨參選人吳宗憲陣營指出，該構想早在以前就實施過，林國漳完全不了解縣政的運作。

林國漳昨在「ＰＯＰ撞新聞」節目中特別拋出全新的親民構想，規畫未來入主縣府後，將設立定期的「縣長給你問」時段，由縣長親自在縣府面見鄉親，打破過去公部門的深門大院，第一線傾聽民眾的急難陳情與地方需求，讓基層民意能毫無阻礙地直達決策核心。

林國漳說，民眾面對繁複的行政法令與切身權益問題時往往無助，未來他將把這份深厚的法律專業以及長年面對面溝通的同理心帶入縣府，親自替鄉親把脈解惑、釐清痛點，具體實踐「全民縣長」照顧縣民的承諾。

不過，縣府早在二十幾年前就有「與縣民有約」，周一下午由縣長親自與民眾面對面。縣府表示，「與縣民有約」採民眾預約登記制，視個別業務需求邀集相關局處人員到場；但後來有了一九九九為民服務專線、縣民信箱等申訴管道，「與縣民有約」乏人問津，也沒有民眾登記案件。

吳宗憲競辦質疑，林國漳提出「縣長給你問」是過去前幾任縣長就做過的事，凸顯從未有過行政經驗的林顧問，對於縣政運作的陌生；如今隨著資訊流通加快、申訴管道日益暢通，加上各項ＳＯＰ流程建置完整，過去需要透過縣長面對面溝通的模式逐漸不符合時代需求，已走入歷史。