開轟綠在台南「30多年沒建設」！鄭麗文：賴清德不愛陳亭妃 藍團結必贏

國民黨昨於台南辦行動中常會拉抬黨籍市長參選人謝龍介，黨主席鄭麗文說，民進黨在台南長期執政沒建設，綠營也內鬥，藍營團結一定可贏；謝龍介則再提社福補助政見。民進黨市長參選人陳亭妃昨跑永康區行程，也重申推出「福利六都齊」政見，目標是讓台南整體福利水準不輸給其他五都。

謝龍介公布，廿三日成立競選總部，當晚於永大夜市舉辦造勢晚會，十一月廿四日也會有場募款餐會，席開五百桌、向每人收一千元。

謝龍介主攻福利政策表示，台南在六都中福利最後一名，當選後老人健保福利會取消排富、重陽敬老金明年起提高至三千元、敬老卡每月再補助一千元、○至十五歲每月五千元育兒補助，以及推出「婚育宅」，用成本價賣給年輕家庭。

鄭麗文於國民黨行動中常會表示，綠營在台南長期執政，「但這次不是賴總統喜愛的人出線，所以台南（藍營）反而有機會」，團結的國民黨對抗四分五裂的民進黨，一定可以贏。

鄭麗文也批，六都中唯獨台南樣樣不如人，就是因民進黨長期執政推「西瓜」就會當選，且台南沒建設，有建設也是吃到「油洗洗（台語指利潤豐）」，這超過卅年沒有政黨輪替的地方，已沒有民主應有的效益和意義，所以年底這張選票的意義是不一樣。黨籍議員盧崑福喊話台南也要萬人大造勢來團結，鄭麗文說，都在規畫中。

陳亭妃昨出席永康區大同重劃區開工動土、成功里立體停車場啟用，陳亭妃競總表示，上月發表第四波ＡＩ動態短片政見「福利六都齊」，就提出「對標六都、逐項補齊」與「中央加碼、地方補齊」的全齡照顧藍圖，包括長者照護補強，例如評估台南現行的重陽禮金、敬老卡使用彈性，只要相比五都不足的項目，一定逐步逐年補足。

陳競總說，所提的福利方向都是負責任、有目標、可以符合預算法政見，而不是漫天喊價，另外，若當選會仿效其他直轄市，成立具有實權的專責「青年局」，藉此整合青年就業、青創支持、居住及成家等權益。