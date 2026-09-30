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影／南門市場平安宴候選人「凍蒜」不同 只有蔣萬安獲贈吉祥物
年底選戰倒數59天，台北市長蔣萬安、民進黨台北市長候選人沈伯洋及前市長柯文哲今晚都出席南門市場平安宴，不過主辦方安排沈伯洋先到場，與蔣萬安、柯文哲「同場不同框」。
柯文哲今晚則陪同民眾黨台北市議員候選人吳怡萱前往南門市場平安宴拜票，沿途與攤商、民眾互動，隨後蔣萬安抵達市場參加活動。
蔣萬安到場後，南門市場主委特別準備菜頭、鳳梨、包子、粽子及蒜苗，象徵「好彩頭」、「旺來」、「包中」及「凍蒜」，送給蔣萬安祝福。
相較之下，沈伯洋稍早到場時，主辦方並未準備上述物品。今晚2名台北市長參選人、一位台北市前市長及政治人物陸續現身，也讓南門市場平安宴成為選戰倒數期間的地方焦點。
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