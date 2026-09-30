影／南門市場平安宴候選人「凍蒜」不同 只有蔣萬安獲贈吉祥物

蔣萬安、沈伯洋今天再度同場不同框，中午出席雙北美業餐會，僅管兩人並未有交集，不過蔣今早稱沈是認知作戰專家，要特別的注意相關的不實訊息，假訊息、攻擊抹黑。沈中午被問到反嗆，認知作戰是國跟國之間，他主要研究是中國大陸假訊息，但這場選舉是選台北市長、他跟蔣也是台灣人，跟認知作戰無關，「還是要稍微熟悉定義」。

2026-09-30 16:33