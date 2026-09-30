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藍綠宜蘭縣長參選人清溝夜市首度迎面相逢 支持者熱情歡呼拚人氣

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
林國漳身穿橘色上衣，不斷與民眾握手打招呼。記者戴永華／攝影
林國漳身穿橘色上衣，不斷與民眾握手打招呼。記者戴永華／攝影

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天排定在冬山鄉掃街、晚上走清溝夜市民進黨參選人林國漳昨晚也發布通知今天要到清溝夜市。原本兩人行程時間錯開，但因為吳宗憲白天行程延後，使得雙方人馬首度在夜市迎面相逢，主將忙著跟民眾握手打招呼，未近距離接觸，倒是支持者熱情高喊凍蒜，炒熱夜市氣氛。

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冬山鄉向來都是綠營的大票倉，即便實力強如縣長林姿妙也未能在冬山鄉拿下超過半數選票。這次國民黨縣長參選人吳宗憲直搗綠營大本營，一大早就在冬山鄉菜市場拜票，接著轉往縣政府參加媽祖文化節活動結束後再趕回冬山鄉拜訪社區與宮廟。

吳宗憲陣營在昨天下午就通知媒體今天到冬山鄉的全部行程，民進黨縣長參選人林國漳陣營則是昨晚將近7時通知要到清溝夜市。雙方表訂時間吳陣營是5點半到夜市，林陣營是晚間7點，原本兩人時間錯開，但是吳宗憲白天的行程延後將近1小時，造成雙方陣營首度出現在夜市狹路相逢。

競選旗幟與麥克風聲音此起彼落，讓原本開心吃喝的夜市瞬間變成選戰較勁場，不少熱情民眾要求與候選人合影，遇到攤商支持者上前加油打氣，拿起大聲公高喊當選，氣氛熱絡。

吳宗憲表示，他在爭取初選民調時就多次來到清溝夜市，所以跟有些業者都已經認識，晚間他忙著與攤商打招呼，知道對方陣營的人擦身經過，可是沒有特別注意到對手林國漳。

吳宗憲表示，宜蘭縣政府努力推動「夜經濟」，夜市也是夜經濟的一環，未來他希望提出跨休區結盟旅遊配套，豐富夜間遊程，吸引更多觀光客能夠留下住宿一晚，帶動更多旅宿與餐飲消費。

林國漳說，流動夜市是宜蘭充滿人情味的地方，但也涉及交通動線、環境衛生、治安及相關法律問題，未來若有機會擔任縣長，將研議讓夜市兼顧改善這些問題，同時也在居民及商家需求間取得平衡。

隨著選戰只剩下不到60天，藍綠縣長參選人陣營白天頻開記者會攻防戰，晚上前進夜市搶票互別苗頭，比陣仗也比人氣，絲毫不放鬆。

國民黨、民進黨宜蘭縣長參選人今晚同時在清溝夜市掃街拜票，右邊穿天藍色背心是吳宗憲陣營，左邊舉橘色旗幟是林國漳陣營，雙方人馬首度在夜市迎面相逢、互別苗頭，比陣仗也比人氣。圖／民眾提供
國民黨、民進黨宜蘭縣長參選人今晚同時在清溝夜市掃街拜票，右邊穿天藍色背心是吳宗憲陣營，左邊舉橘色旗幟是林國漳陣營，雙方人馬首度在夜市迎面相逢、互別苗頭，比陣仗也比人氣。圖／民眾提供

國民黨、民進黨宜蘭縣長參選人今晚同時在清溝夜市掃街拜票，右邊穿天藍色背心是吳宗憲陣營，左邊舉橘色旗幟是林國漳陣營，雙方人馬首度在夜市迎面相逢、互別苗頭，比陣仗也比人氣。圖／民眾提供
國民黨、民進黨宜蘭縣長參選人今晚同時在清溝夜市掃街拜票，右邊穿天藍色背心是吳宗憲陣營，左邊舉橘色旗幟是林國漳陣營，雙方人馬首度在夜市迎面相逢、互別苗頭，比陣仗也比人氣。圖／民眾提供

吳宗憲到清溝夜市拜票已經不只一次，跟部分攤商都已經認識，他採取具體行動支持夜經濟消費。記者戴永華／攝影
吳宗憲到清溝夜市拜票已經不只一次，跟部分攤商都已經認識，他採取具體行動支持夜經濟消費。記者戴永華／攝影

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