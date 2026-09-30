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影／南門市場平安宴「同場不同框」沈伯洋：市政沒有分大家立場

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）今晚出席南門市場平安宴，民眾熱烈歡迎。記者季相儒／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）今晚出席南門市場平安宴，民眾熱烈歡迎。記者季相儒／攝影

年底選戰倒數59天，台北市長蔣萬安、民進黨台北市長候選人沈伯洋及前市長柯文哲今晚都出席南門市場平安宴，不過主辦方安排沈伯洋晚間7時抵達，與蔣萬安、柯文哲「同場不同框」。

2026九合一選舉

沈伯洋到場時接受媒體堵訪，被問到曹興誠日前大讚他「無緣大慈」，可消弭藍綠對立，沈伯洋表示，「我們本來就是在心中，尤其市政這一方面，沒有在分大家的立場」。

沈伯洋今天也透露自己發燒，晚間戴著口罩出席活動。他表示，主要就是發燒，原本是小孩子先發燒，昨晚半夜照顧小孩時，結果自己也跟著燒起來。

民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）今晚出席南門市場平安宴，民眾熱烈歡迎。記者季相儒／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）今晚出席南門市場平安宴，民眾熱烈歡迎。記者季相儒／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋（右一）今晚出席南門市場平安宴，與于美人（左一）握手致意。記者季相儒／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（右一）今晚出席南門市場平安宴，與于美人（左一）握手致意。記者季相儒／攝影

2026九合一選舉 沈伯洋 台北市選舉 蔣萬安 柯文哲 曹興誠

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