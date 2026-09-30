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人氣旺！南門市場攤商送蔣萬安菜頭、鳳梨 現場凍蒜聲不斷
台北市長選戰白熱化，台北市長蔣萬安、民進黨參選人沈伯洋今一前一後到南門市場拜票；民眾黨創黨主席柯文哲也陪吳怡萱到場，沈與蔣因行程錯開，兩人並無碰面，不過現場氣氛大不同。
沈伯洋致詞後並無攤商送菜頭、鳳梨等祝福；但蔣萬安一到場，不僅現場凍蒜聲不斷，攤商還熱情送花、送菜頭、鳳梨、包子肉粽，祝福高票連任，人氣超級旺。
年底選戰倒數59天，蔣萬安、沈伯洋拜票行程滿檔，今晚南門市場平安宴，柯文哲也陪民眾黨小雞吳怡萱拜票，儘管兩人幾乎同一時間到，不過柯文哲到場後就開始逐桌敬酒，與蔣萬安僅一桌之隔，但兩人並無碰面，柯文哲被問到是否有刻意避開？柯文哲稱沒有。
蔣萬安今晚大約八點多到場，蔣萬安一到場後致詞，再度向攤商報告，表示北市府除鬆綁一戶一攤限制，讓攤商可以更多元經營，還有補助基本電費負擔至少一半等，更有捷運興建等各項利多，現場攤商叫好聲不斷。
蔣萬安逐桌敬酒，攤商非常熱情，凍蒜聲不斷，蔣萬安也熱情回應，攤商要求拍照簽名來者不拒，甚至于美人遇到蔣萬安，兩人也熱情握手，互動熱絡。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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