2026大選倒數！曹興誠讚沈伯洋可消弭藍綠對立 蔣萬安一句話反擊

年底選戰倒數59天，聯電創辦人曹興誠昨臉書發文讚沈伯洋「無緣大慈」可消弭藍綠對立，一定要把沈伯洋送進北市府。台北市長蔣萬安今晚間與沈同場不同框。對曹興誠說法，蔣萬安酸爆，「合力跟沈伯洋推動大罷免的人，現在說要消弭藍綠？」台北市民眼睛是雪亮的。

蔣萬安今天晚間八點多，出席南門市場平安宴，現場凍蒜聲不斷，媒體也問蔣，台北市松山區有國小爆出食物中毒案？蔣萬安說，學校第一時間已經把檢體送驗，目前700多個學生只有一個班級的9個同學身體不適，但是同一個中央廚房提供給三間學校也沒有類似的狀況，不過市府就等檢驗的結果出來，教育局、衛生局會持續關心。