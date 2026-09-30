聽新聞
0:00 / 0:00
2026大選倒數！曹興誠讚沈伯洋可消弭藍綠對立 蔣萬安一句話反擊
年底選戰倒數59天，聯電創辦人曹興誠昨臉書發文讚沈伯洋「無緣大慈」可消弭藍綠對立，一定要把沈伯洋送進北市府。台北市長蔣萬安今晚間與沈同場不同框。對曹興誠說法，蔣萬安酸爆，「合力跟沈伯洋推動大罷免的人，現在說要消弭藍綠？」台北市民眼睛是雪亮的。
蔣萬安今天晚間八點多，出席南門市場平安宴，現場凍蒜聲不斷，媒體也問蔣，台北市松山區有國小爆出食物中毒案？蔣萬安說，學校第一時間已經把檢體送驗，目前700多個學生只有一個班級的9個同學身體不適，但是同一個中央廚房提供給三間學校也沒有類似的狀況，不過市府就等檢驗的結果出來，教育局、衛生局會持續關心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。