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民眾黨北市小雞喊選票還沒回流 柯文哲：2026選舉要「變現」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨北市議員參選人吳怡萱今晚舉辦中正、萬華黨員座談會，黨主席黃國昌、創黨柯文哲等人及超過30位黨員到場支持。記者林佳彣／攝影
民眾黨北市議員參選人吳怡萱今晚舉辦中正、萬華黨員座談會，黨主席黃國昌、創黨柯文哲等人及超過30位黨員到場支持。記者林佳彣／攝影

年底選舉不到60天，北市中正萬華區8席議員選舉激烈，民眾黨吳怡萱4年前落選頭，今年捲土重來，她直呼「選票還沒回流」。創黨主席柯文哲今直言，新人要選上相當辛苦，2026年選舉目標要將政治支持度全部轉成公職，黨才能可長可久。

2026九合一選舉

吳怡萱晚間在西門舉辦台灣民眾黨中正、萬華黨員座談會，黨主席黃國昌、柯文哲、黨秘書長周榆修及北市黨部主委邱慧洳到場，超過30位黨員力挺。

柯文哲致詞表示，他今天到這裡的唯一目的是如何讓吳怡萱當選。他分析3萬多名黨員結構，一是大部分60歲以下，60歲以上不到4%，二是大學以上85%，碩博士占約30%。

他說，民眾黨的政治影響力一定比民調數字還要高，年輕、高教育、高社經地位是民眾黨很強的核心，如何讓它穩固下來，再慢慢發展，就是2026年選舉的重點。全台22個縣市議員919席，目前民眾黨只有14席，就算民調不到7%，難道民眾黨只應該占14席？

柯文哲認為，長期以來，台灣民眾黨的政治價值被低估，他以「變現」來形容2026年選舉，要把民眾黨現有的政治力量轉成真正的公職，從網路走到馬路、從馬路進入社區基層，還是要進入政府、議會等體制內，然後在這基礎上，再往下一步發展。

他坦言，民眾黨全國只有新竹市東區與竹北市東區是一個選區提名2人，除了2區以外，一個選區都只提名一人，這是很保守的戰略，「先求有，再求好」，先把目前政治上的支持度全部轉成公職。

柯文哲提到，中正萬華區8席議員，民眾黨只提名一位，一定要上。他以新莊區議員陳世軒為例，2022年吊車尾選上，這4年證明自己的作為，相信吳怡萱只要一選上，4年後也會跟陳世軒一樣做得很好。「目前政治體制下，新人要選上真的相當辛苦」，大家要集中選票，讓吳怡萱當選。

黃國昌強調，吳怡萱是難得在選區經營，又是即戰力的人，他對吳怡萱當選非常有信心，但是不能掉以輕心。目前選票還沒集中的情況下，民眾黨已經很有信心，代表有相當比例的支持者選票還沒有集中；最後不到60天，任務要讓中正萬華的選票全部集中投給吳怡萱，讓她毫無懸念的高票當選。

民眾黨北市議員參選人吳怡萱（中）今晚在西門舉辦中正、萬華黨員座談會，黨主席黃國昌（左二）、創黨柯文哲（右二）、黨秘書長周榆修（右一）、北市黨部主委邱慧洳（左一）到場。記者林佳彣／攝影
民眾黨北市議員參選人吳怡萱（中）今晚在西門舉辦中正、萬華黨員座談會，黨主席黃國昌（左二）、創黨柯文哲（右二）、黨秘書長周榆修（右一）、北市黨部主委邱慧洳（左一）到場。記者林佳彣／攝影

民眾黨北市議員參選人吳怡萱今晚舉辦中正、萬華黨員座談會，超過30位黨員力挺。記者林佳彣／攝影
民眾黨北市議員參選人吳怡萱今晚舉辦中正、萬華黨員座談會，超過30位黨員力挺。記者林佳彣／攝影

2026九合一選舉 柯文哲 吳怡萱 萬華

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