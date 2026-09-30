觀光產業力挺蔣萬安、李四川 侯友宜：支持李四川就是疼惜侯友宜

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜與新北市長參選人李四川今晚出席雙北觀光產業中秋論壇，現場上千觀光產業從業者熱情高喊凍蒜。李四川表示將串聯觀光與交通，讓雙北成為30分鐘生活圈；台北市長蔣萬安則提出讓旅客進得來、留下來、買起來。

雙北觀光產業今晚在新莊區頤品飯店舉辦中秋論壇餐會，台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川率先到場，受到全場上千名觀光產業從業人員熱情歡迎，紛紛高呼凍蒜並上前合照，2人花了近10分鐘才走到舞台上。國民黨新北市議員蔡健棠、新北市議員參選人鄭丞宏、王珮宇及陳怡君也都到場。全場業界夥伴比出大愛心合影並齊聲喊「萬川連線，精彩無限」、「侯川攜手，齊力斷金」，展現雙北觀光產業大團結，全力支持李四川、蔣萬安。

蔣萬安致詞時表示，台北市獲美國旅遊雜誌評選為全球50大旅遊最佳目的地，也是全台唯一入選城市；英國雜誌則評選台北為全球最佳文化旅遊城市為亞洲第1名。去年台北市旅館住房率達72%，住宿旅客人次超過1560萬人，旅館住宿與餐飲相關經濟產值突破3200億元，都是全國之冠。

蔣萬安表示，觀光發展有三大重點，第一是讓旅客進得來、留下來、買起來，創造再次造訪及多留一晚的理由，並以台北大巨蛋為例，第1年完成後周杰倫大巨蛋演唱會帶來17億元周邊經濟效益及41億元觀光產值。

第二是擴大國際旅客及打造友善環境，包括大稻埕夏日節將煙火延長至1個月、法國團隊活動，以及寶可夢30週年活動，並持續打造行人友善、無障礙城市。第三則是推動台北、新北區域合作，串聯交通、住宿與景點。旅客可以早上到中山、晚上到九份，隔天再到淡水、台北大巨蛋或夜市，「政府有行政區劃，但旅客的行程體驗不應該有行政邊界！」

蔣萬安表示未來會與四川繼續努力，把台灣的美介紹給世界，把世界的旅客帶進台灣。

侯友宜致詞時表示，「支持李四川，就是疼惜侯友宜」，自己在新北市服務，擔任市長8年，與李四川曾經合作2次，「四川跟我一樣不擅言詞，但我知道他非常會做實事，因為我們曾經合作過。」李四川曾擔任新北市副市長，也曾在中央行政院、高雄市服務，之後回到台北，做出「四川品牌」。他說，李四川是台灣唯一橫跨「兩岸」的人，一邊是淡水河、一邊是新店溪，也只有他能夠把台北、新北連結起來。

侯友宜表示，自己這一輩子為國家服務五十年，希望台北、新北能夠合作推動觀光，讓兩地更好，侯友宜說李四川經驗豐富，「才華比我強太多了」，兩人都有同樣的心要服務台灣。台灣不只有AI，還有庶民經濟與觀光產業，觀光是火車頭，呼籲大家支持李四川及蔣萬安。

侯友宜表示，包括淡水河大橋、十三行燈會、河海音樂季、九份紅燈籠節、三鶯線，以及新北耶誕城等，都是新北觀光發展的一部分。他呼籲：「把觀光交給四川，他會在我們奠定的基礎上做得比我更好，請大家大力支持。」

最後壓軸上場的李四川表示，李四川表示，大家期待自己接下侯市長這一棒，「我接的不是位置，而是對於404萬市民的重責大任」也是侯友宜市長交給他的重任。侯市長好的建設要顧好，進行中的建設要完成，規劃中的建設也要按照時程推動。

李四川表示，侯友宜已經建立很好的觀光基礎，未來再配合蔣萬安的觀光及交通規劃，可以完成雙北交通網絡，「交通通，觀光就會通」，未來將透過蘆社大橋、捷運軌道等交通建設，打造雙北30分鐘核心生活圈，以便利交通吸引觀光人潮。

李四川也強調，未來擔任市長將推動「青春山海線2.0」觀光政策，透過「搭纜車上山城、騎單車到海邊、搭遊船賞美景、搭捷運遊山林、周遊券玩山海」五大亮點，串聯新北山、海、河、城市及29區特色景點，一券暢遊新北，讓新北29區的風景、故事與味道，被更多旅客看見，帶動在地產業及商機，創造青年更多就業機會。交通網絡需要觀光產業一起合作，因為太太就在觀光產業，他是觀光產業家屬，未來會與蔣萬安合作推動雙北共治，讓雙北共榮共好。

李四川逐桌向支持者致意。記者黃子騰／攝影

李四川與蔣萬安一起進場，受到滿場千餘人熱情歡迎。記者黃子騰／攝影

李四川與侯友宜一同高喊凍蒜。記者黃子騰／攝影

蔣萬安與李四川同台一起比愛心。記者黃子騰／攝影

李四川與蔣萬安進場時受到滿場民眾歡迎。記者黃子騰／攝影

李四川與侯友宜一同進場。記者黃子騰／攝影