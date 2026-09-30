分別與蔣萬安、侯友宜合體 李四川：接棒的不是位置是責任

國民黨新北市長候選人李四川今晚分別與新北市長侯友宜及台北市長蔣萬安合體，出席雙北觀光產業中秋論壇暨餐會，現場聚集一千多位雙北觀光產業界代表，場面熱絡。李四川表示，面對各界期待自己接下侯市長這一棒，「我接的不是位置，而是對於404萬市民的重責大任」，未來以工程人的務實腳步，全力以政見帶動觀光及產業發展，讓全世界旅客來新北，見證新北的美好。

今晚活動李四川先與台北市長蔣萬安進場出席活動，待蔣萬安離開後不久，新北市長侯友宜也到場，李四川也到門口迎接與侯一起進場，雙北觀光產業代表表達熱烈歡迎，觀光產業界多位理事長與代表均到場站台相挺，在現場也比出大愛心合影並齊聲喊「萬川連線，精彩無限」、「侯川攜手，齊力斷金」，展現雙北觀光產業大團結，全力支持李四川的熱烈氛圍。

現場包括立法委員洪孟楷、新北市議員蔡健棠、議員候選人游皓麟、王珮宇、鄭丞宏及民眾黨議員候選人陳怡君皆到場參與。

台北市長蔣萬安致詞則稱讚李四川是自己「最親密的戰友」，曾與李共同克服萬難讓台北大巨蛋順利營運，創造龐大經濟效益，並強調現今大巨蛋活動賣出的一張張門票就是他們合作下漂亮的觀光成績單，未來更將與新北市合作爭取更多國際頂尖賽事主辦權。蔣萬安表示，觀光不應受限於行政界線，未來將與李四川繼續密切合作，全面串聯交通、住宿與商圈景點，攜手將雙北行銷至全世界。

新北市長侯友宜表示，支持李四川就是傳承侯友宜，並盛讚李四川具備無可取代的「做事的四川品牌」。侯說，李四川是全台灣唯一跨越淡水河與新店溪兩岸、同時擔任過雙北市副市長的人才，不僅做事踏實、接地氣，更兼具中央與地方的完整歷練。新北市近年打下青春山海線、淡江大橋與三鶯線通車等觀光基礎，下一棒交棒給最具工程與市政專業的李四川，定能讓新北觀光發展再創新局。

李四川指出，侯友宜市長為新北觀光奠定非常好的基礎，自己會秉持工程人「做得好的顧好、施工中的完成、規劃中的落實」之務實精神，貫徹「交通通，觀光就會通」的理念。未來將透過蘆社大橋、捷運軌道等交通建設，打造「雙北30分鐘核心生活圈」，以便利交通吸引觀光人潮。

李四川也強調，未來擔任市長將推動「青春山海線2.0」觀光政策，透過「搭纜車上山城、騎單車到海邊、搭遊船賞美景、搭捷運遊山林、周遊券玩山海」五大亮點，串聯新北山、海、河、城市及29區特色景點，一券暢遊新北，讓新北29區的風景、故事與味道，被更多旅客看見，帶動在地產業及商機，創造青年更多就業機會。