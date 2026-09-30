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沈伯洋競總大會動員遭酸「人造洋流」 吳沛憶認支持度還不夠：盼民眾多宣傳

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋勤跑基層，近來吹起「洋流」，不過民眾黨議員參選人許甫今爆料，民進黨北市黨部發公文給基層動員逾5千人，直指「現實版造流者」上映，靠幹部背KPI。記者胡經周／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋勤跑基層，近來吹起「洋流」，不過民眾黨議員參選人許甫今爆料，民進黨北市黨部發公文給基層動員逾5千人，直指「現實版造流者」上映，靠幹部背KPI。記者胡經周／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋近來頻吹「洋流」，不過民眾黨議員參選人許甫今爆料，民進黨北市黨部發公文給基層動員逾5千人，直指「現實版造流者」上映，靠幹部背KPI。北市民進黨部主委吳沛憶表示，洋流現在很溫暖但支持度還是不夠，需更拓展支持者，未來也會更加扎實動員支持者出來投票，「歡迎其他人各種想法。」也希望知道資訊民眾多宣傳給親朋好友。

2026九合一選舉

吳沛憶說，公文就是廣發周知，沒有什麼外流不外流的問題，他身為北市黨部主委過去每一屆市長參選人總部成立時，雖然現在社群媒體很發達也都有宣傳，但部分支持者年齡比較大，黨部都會很盡責拜託基層黨公職和民眾親自宣傳，這次雖然有很多民眾詢問可不可以預留座位，這次改成集體入座，也符合競總精神，每一位市民都是競總主委。

吳沛憶表示，選戰進入最後衝刺，身為黨部主委盡可能將競總公文發給基層黨工，但希望每位選民都可以把宣傳資訊當公文傳出去給親朋好友，希望可以把沈伯洋這段期間提出政見更好彙整，接下來也會配合「洋流計畫」前進6區，透過基層面對面強化陸戰，會更加扎實動員出來支持者。

民進黨台北市黨部主委吳沛憶，洋流現在很溫暖但支持度還是不夠，需更拓展支持者，未來也會更加扎實動員支持者出來投票，「歡迎其他人各種想法。」也希望知道資訊民眾多宣傳給親朋好友。聯合報系資料照
民進黨台北市黨部主委吳沛憶，洋流現在很溫暖但支持度還是不夠，需更拓展支持者，未來也會更加扎實動員支持者出來投票，「歡迎其他人各種想法。」也希望知道資訊民眾多宣傳給親朋好友。聯合報系資料照

沈伯洋 吳沛憶 2026九合一選舉 台北市選舉

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