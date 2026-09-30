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拚產業更要顧勞工！和洪申翰桃園總工會同台 黃世杰：盼成為勞工的市長

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰允諾成為「勞工市長」建立和勞工團體的常態溝通管道。記者鄭國樑／攝影
民進黨桃園市長參選人黃世杰允諾成為「勞工市長」建立和勞工團體的常態溝通管道。記者鄭國樑／攝影

民進黨桃園市長參選人黃世杰、勞動部長洪申翰今晚在黨籍議員陪同下，出席桃園市總工會年度勞工運動與工會發展史講座、75周年會慶。黃世杰指出，桃園是全台重要的產業城市，更有許多勞工在這裡工作、生活，他期許自己成為真正「勞工的市長」，讓產業持續發展，也讓勞工共享城市進步的成果。

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黃世杰表示，桃園市總工會走過75年，一路見證桃園產業發展，也長期為勞工權益努力。桃園擁有完整的產業聚落與龐大的勞動人口，未來談到城市競爭力，不能只看投資金額、產值或企業進駐，更要讓產業發展反映在薪資、工作環境與職涯發展上，產業發展的成果，要讓勞工真正有感。

黃世杰指出，自己這段時間持續與桃園不同工會及第一線勞工交流，今年7月與桃園市產業總工會座談時，就有教育、清潔隊、消防、農田水利、中華電信及電子業等多個基層工會參加，針對勞動權益及各自產業面臨的問題提出訴求，當時也就勞工博物館等議題交換意見。他強調，勞工政策不能到了選舉才開始談，而是要透過長期交流，了解不同產業真正面對的問題。

黃世杰承諾，未來會把與工會的交流制度化，建立市府與工會更密切、常態化的溝通管道，從政策形成階段，就讓不同產業、不同職業別的工會參與討論；包括勞政、產業等相關局處，也應建立固定對話機制，勞工最需要什麼，第一線的工會最清楚，讓工會不只是政策的被告知者，更是市政治理的重要夥伴。

黃世杰也表示，未來將推動「產業進化」，透過新科技協助傳統產業升級，進一步帶動薪資結構改善、創造更好的工作機會，讓產業升級與勞工待遇提升能夠同步。他也提出「入職大禮包」、實習轉正補助等青年政策，希望降低青年進入職場初期的負擔，讓更多年輕人能在桃園找到好工作、累積專業，在桃園安定發展。

黃世杰說，桃園的產業要走得長久，就要讓人才願意留下來，他期許未來與桃園各工會持續合作，讓桃園不只是產業大城，更是一座讓勞工有保障、青年有機會的城市，他要當勞工的市長，讓每一位為桃園打拚的人，都能看見更好的未來。

勞動部長洪申翰洪申翰（左3起）、民進黨桃園市長參選人黃世杰和民進黨議員參加桃園市總工會慶祝活動。記者鄭國樑／攝影
勞動部長洪申翰洪申翰（左3起）、民進黨桃園市長參選人黃世杰和民進黨議員參加桃園市總工會慶祝活動。記者鄭國樑／攝影

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