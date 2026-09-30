拚產業更要顧勞工！和洪申翰桃園總工會同台 黃世杰：盼成為勞工的市長

民進黨桃園市長參選人黃世杰、勞動部長洪申翰今晚在黨籍議員陪同下，出席桃園市總工會年度勞工運動與工會發展史講座、75周年會慶。黃世杰指出，桃園是全台重要的產業城市，更有許多勞工在這裡工作、生活，他期許自己成為真正「勞工的市長」，讓產業持續發展，也讓勞工共享城市進步的成果。

黃世杰表示，桃園市總工會走過75年，一路見證桃園產業發展，也長期為勞工權益努力。桃園擁有完整的產業聚落與龐大的勞動人口，未來談到城市競爭力，不能只看投資金額、產值或企業進駐，更要讓產業發展反映在薪資、工作環境與職涯發展上，產業發展的成果，要讓勞工真正有感。

黃世杰指出，自己這段時間持續與桃園不同工會及第一線勞工交流，今年7月與桃園市產業總工會座談時，就有教育、清潔隊、消防、農田水利、中華電信及電子業等多個基層工會參加，針對勞動權益及各自產業面臨的問題提出訴求，當時也就勞工博物館等議題交換意見。他強調，勞工政策不能到了選舉才開始談，而是要透過長期交流，了解不同產業真正面對的問題。

黃世杰承諾，未來會把與工會的交流制度化，建立市府與工會更密切、常態化的溝通管道，從政策形成階段，就讓不同產業、不同職業別的工會參與討論；包括勞政、產業等相關局處，也應建立固定對話機制，勞工最需要什麼，第一線的工會最清楚，讓工會不只是政策的被告知者，更是市政治理的重要夥伴。

黃世杰也表示，未來將推動「產業進化」，透過新科技協助傳統產業升級，進一步帶動薪資結構改善、創造更好的工作機會，讓產業升級與勞工待遇提升能夠同步。他也提出「入職大禮包」、實習轉正補助等青年政策，希望降低青年進入職場初期的負擔，讓更多年輕人能在桃園找到好工作、累積專業，在桃園安定發展。

黃世杰說，桃園的產業要走得長久，就要讓人才願意留下來，他期許未來與桃園各工會持續合作，讓桃園不只是產業大城，更是一座讓勞工有保障、青年有機會的城市，他要當勞工的市長，讓每一位為桃園打拚的人，都能看見更好的未來。