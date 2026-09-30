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拚場與蔣萬安同場不同框 被曹興誠讚可消弭藍綠對立…沈伯洋回應

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安、對手民進黨沈伯洋、前市長柯文哲今天出席南門市場平安宴，不過主辦方安排沈伯洋七點到，與蔣萬安同場不同框。記者季相儒／攝影
台北市長蔣萬安、對手民進黨沈伯洋、前市長柯文哲今天出席南門市場平安宴，不過主辦方安排沈伯洋七點到，與蔣萬安同場不同框。記者季相儒／攝影

年底選戰倒數59天，台北市長蔣萬安、對手民進黨沈伯洋、前市長柯文哲今天出席南門市場平安宴，不過主辦方安排沈伯洋七點到，與蔣萬安同場不同框，沈到場時媒體堵問，怎看曹興誠大讚無緣大慈，可消弭藍綠對立？沈說「我們本來就是在心中，尤其市政這一方面，沒有在分大家的立場」。

2026九合一選舉

曾發起大罷免的聯電創辦人曹興誠力挺沈伯洋，昨在臉書發文讚沈伯洋「無緣大慈」，可消弭藍綠對立，為台灣帶來溫暖，「這樣人才極為難得，一定要把沈伯洋送進北市府。」遭蔣萬安陣營反擊稱大罷免操作又回來了。

沈伯洋今晚受訪被問及此事，沈伯洋說「我們本來就是在心中，尤其市政這一方面，沒有在分大家的立場。我們最主要就是市民有什麼聲音，我們就來反映就來解決」。

沈伯洋今天晚間七點出席南門市場平安宴，因沈先前也透露自己今發燒，媒體也問身體狀況如何？沈伯洋說，他最主要是發燒，其實是小孩子先發燒，昨天半夜照顧的時候，結果自己就跟著燒起來。

沈伯洋今晚出席南門市場平安宴，有支持者高喊凍蒜，也遇到好久不見的于美人，兩人握手，行禮如儀。

台北市長蔣萬安、對手民進黨沈伯洋、前市長柯文哲今天出席南門市場平安宴，不過主辦方安排沈伯洋七點到，與蔣萬安同場不同框。記者季相儒／攝影
台北市長蔣萬安、對手民進黨沈伯洋、前市長柯文哲今天出席南門市場平安宴，不過主辦方安排沈伯洋七點到，與蔣萬安同場不同框。記者季相儒／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蔣萬安 曹興誠

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