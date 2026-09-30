張啓楷喊「嘉義起風了」 王美惠回應：鄉親看得到阿惠的打拚

藍白共同推薦的嘉義市長參選人張啓楷日前成立競選總部，高喊「嘉義起風了」，面對對手陣營集結，民進黨嘉義市長參選人王美惠今天回應選情表示，自己是土生土長的嘉義孩子，多年來一步一腳印服務，相信市民看得到她的認真與打拚，「我對嘉義市鄉親非常有信心」。雙方近期從組織、地方建設到連假交通接連交鋒，選戰氣氛逐漸升高。

張啓楷28日成立競選總部，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、民眾黨前主席柯文哲及市長黃敏惠等人同台。競選架構由鄭麗文、黃國昌擔任主任委員，柯文哲任總幹事，黃敏惠任名譽主任委員，展現藍白整合態勢。

張啓楷當天以「嘉義起風了」形容選情，表示兩黨主席、藍白立委及地方人士齊聚，地方支持力量正在凝聚，也希望藉由中央、地方合作，爭取嘉義高鐵、台鐵間聯外軌道等建設。

王美惠今天陪同內政部長劉世芳視察嘉義市首座社會住宅「友忠好室」，媒體詢問如何看待張啓楷所稱「嘉義起風了」及目前選情。王美惠說，自己認真打拚，也是土生土長的嘉義孩子，對嘉義市鄉親有信心，「他們看得到阿惠，也找得到阿惠」。

王美惠表示，自己擔任民意代表期間都是一步一腳印，為民眾服務，相信市民看得到她的努力與認真，她會繼續打拚，爭取成為嘉義市所需要的市長。

張啓楷今天則持續選務及議題攻防。他前往醫院探視日前在競選活動中跌落舞台受傷的國民黨嘉義縣、市黨部主委蔡明顯。競選團隊表示，蔡明顯左手骨折接受手術後恢復穩定，預計今天出院；張啓楷則請蔡明顯安心休養，團隊將持續投入選戰。

另一方面，張啓楷把中秋及教師節連假嘉義高鐵疏運問題拉進選戰攻防，批評交通部應變不足，並直接向現任立委王美惠喊話，要求她行使立委職權，促請交通部長陳世凱赴立法院針對連假疏運提出專案報告。

張啓楷要求交通部在雙十連假前提出嘉義站尖峰運量及具體疏運措施，並再度提及嘉義高鐵聯外軌道建設進度。從「嘉義起風了」的組織戰，到王美惠以地方服務回應，再延伸至社宅、交通及重大建設議題，嘉義市長選戰已逐漸從陣營集結進入政策與執行力的正面攻防。

嘉義市長參選人張啓楷抨擊連假期間嘉義交通疏運問題，要求交通部提出具體改善措施，避免雙十連假重演塞車情況。圖／張啓楷競選團隊提供