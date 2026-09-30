曹興誠讚沈伯洋「可消弭藍綠對立」 蔣萬安團隊：熟悉的大罷免回來了

聯電創辦人曹興誠挺民進黨北市長參選人沈伯洋，昨在臉書發文稱沈伯洋「無緣大慈」，可消弭藍綠對立，為台灣帶來溫暖，「這樣人才極為難得，一定要把沈伯洋送進北市府。」蔣萬安競選辦公室發言人楊沛緰反擊，「最熟悉的大罷免操作又回來了。」

對於曹興誠稱蔣萬安問A答B，盛讚沈伯洋具備扎實學術底蘊、實事求是。楊沛緰表示，曹先生這番話才是真正的問A答B。外界問他與大罷免、沈伯洋的關係，他扯中共套路。這種動不動就抹紅的手法，才是真正老套，不會再奏效。

楊沛緰說，最熟悉的大罷免操作又回來了。曹興誠不愧是沈伯洋在大罷免時的好戰友，將「認知作戰」的功力發揮得淋漓盡致。全台都知道，發動大罷免的三巨頭就是柯建銘、沈伯洋、曹興誠，難道選舉到了，又想洗掉人民的記憶嗎？

楊說，大罷免的最佳拍檔，如今在台北市長選舉中復出。曹興誠先鼓吹沈伯洋參選，再號召罷免志工全力相挺，讓人不禁想問：沈伯洋苦心經營的溫暖人設，怎麼忘了提醒老戰友配合一下？