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張峻承諾提高敬老愛心卡額度 游淑貞提瑞穗發展規劃

中央社／ 花蓮縣30日電
無黨籍花蓮縣長參選人張峻。聯合報系資料照
無黨籍花蓮縣長參選人張峻。聯合報系資料照

花蓮縣長參選人持續爭取支持，無黨籍張峻主張提高敬老愛心卡額度及司機獎勵金；國民黨游淑貞連2天走訪瑞穗鄉，提出在地觀光及農業規劃；無黨籍魏嘉賢預告10月4日競總成立。

2026九合一選舉

張峻由民進黨前議員莊枝財、花蓮縣議員參選人莊依婕陪同，前往花蓮火車站與計程車駕駛交流，主張敬老愛心卡由每月1500點提高至2000點，點數每月不歸零，照顧長輩與身心障礙者就醫、購物及外出需求，也有民眾反映，希望能擴大使用方式，納入日常採買使用。

現場司機提到，盼駕駛每月新台幣5000元獎勵金能提高、放寬每月最高100趟的限制。張峻表示，多元使用方案及獎勵金上限等配套都會納入檢討調整，持續傾聽民意，改善現有政策。

游淑貞連2天走訪瑞穗鄉，由國民黨縣議員林玉芬、詹金富、鍾素政及瑞穗鄉長參選人陳進光、在地農會理事長等人陪同。游淑貞表示，未來要讓瑞穗成為中南區的產業與觀光樞紐，將文旦、鳳梨、鮮乳、茶葉與咖啡接上加工、冷鏈及品牌。

游淑貞提到，觀光部分則串聯溫泉、泛舟、客庄、部落與自行車旅遊，形成四季觀光廊帶，同時強化長照、巡迴醫療、幸福巴士與部落防災，承諾會將各鄉鎮的發展放在縣政規劃中。

魏嘉賢預告，位於花蓮市國聯五路的競選總部將於10月4日上午10時舉行成立大會，以「未來基地」為概念，規劃政見展示區，呈現生活、安全、交通、觀光、智慧治理及族群共好等面向的構想。

被問到競總成立大會有無「大咖」站台，魏嘉賢表示，最大咖就是一路支持他的家人們，希望競總成為政策溝通與民意交流的平台，邀請民眾進來坐坐，有想法就一起聊聊。

花蓮縣長參選人游淑貞。記者杜建重／攝影
花蓮縣長參選人游淑貞。記者杜建重／攝影

花蓮縣長參選人無黨籍魏嘉賢。魏嘉賢競總提供／中央社
花蓮縣長參選人無黨籍魏嘉賢。魏嘉賢競總提供／中央社

張峻 游淑貞 2026九合一選舉 花蓮縣選舉 魏嘉賢

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