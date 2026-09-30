嘉市社宅從掛零到3處推進 王美惠再拋市府自建婚育宅

嘉義市第一座社會住宅「友忠好室」完工，立委王美惠今天偕同內政部長劉世芳「開箱」，實地察看房型及托嬰中心。王美惠表示，6年多前嘉義市社宅規畫仍掛零，如今已有3處陸續推進；她並提出，若年底當選嘉義市長，將盤點土地，由市府規畫興建首座社會婚育住宅，減輕青年成家、育兒及居住負擔。

王美惠、劉世芳在國家住都中心執行長柯茂榮、國土署中區都市基礎工程分署副分署長郭秋諒等人陪同聽取簡報後參觀「友忠好室」，實地察看房間採光、隔間、冷氣、廚衛設備，也走訪社宅內規畫的托嬰中心，對兒童洗手檯、衛浴等設施留下深刻印象。

王美惠表示，剛擔任立委時查看內政部資料，嘉義市社會住宅規畫數字是零，經多年向中央爭取，目前已有3處社宅推進，其中「友忠好室」竣工，「博愛安居」工程進度約八成，「安寮好室」也正在興建。

王美惠說，嘉義市社宅選址鄰近嘉義火車站後站、自由路及友愛路等生活圈，交通及生活機能便利。她認為中央住宅政策需要地方共同投入，因此若年底當選市長，將主動盤點市有土地，評估由市府興建首座社會婚育住宅，提供青年、小家庭及有居住需求的市民更多選擇，並列為市政政策藍圖之一。

劉世芳表示，住宅法修正時已納入婚育宅政策，符合婚育資格者抽籤可加籤20%，提高入住機會；新婚2年內都符合資格，不一定已經生育，租期最長可達12年，讓家庭有機會從第一胎出生一路住到孩子小學畢業。

針對「友忠好室」招租，劉世芳也要求住都中心加速行政作業，期程盡量縮短1至2個月，並要求申請資訊簡單明瞭，以便民方式辦理，設置實體服務據點，提供面對面解說、申請受理及審查服務。

「友忠好室」地上10層、地下2層，共144戶，包括套房63戶、2房54戶及3房27戶，統包工程總費用7億700萬元，另有64格汽車停車位、146格機車停車位，1樓設置店鋪及托嬰中心，托嬰中心預計收托52名0至2歲幼兒。

工程9月21日竣工，預計10月底驗收、11月30日起受理申請，原規畫2027年7月1日起陸續入住。申請家庭在嘉義市不得有自有住宅，家庭年所得低於109萬元，平均每人每月所得不超過5萬4303元；租金依所得分級，套房每月5300至8750元、2房9390至1萬6130元、3房1萬2610至2萬720元。

住戶分配規畫40%優先戶，其中包含20%婚育保障名額，另有睦鄰、軍警消及弱勢等保留名額，整體建築並取得綠建築、耐震及智慧建築標章。

內政部長劉世芳（中）、立委王美惠（左二）參觀友忠好室房型，實地了解社宅內部設備及居住空間。記者李宗祐／攝影

立委王美惠（左）與內政部長劉世芳（右）視察嘉義市首座社會住宅「友忠好室」。記者李宗祐／攝影

立委王美惠（中）與內政部長劉世芳（右）「開箱」友忠好室，實地察看廚房設備及住宅空間規畫。記者李宗祐／攝影

內政部長劉世芳（中）視察友忠好室並接受媒體聯訪，表示婚育家庭符合資格可增加抽籤機會，租期最長可達12年。記者李宗祐／攝影

立委王美惠（左二）、內政部長劉世芳（右三）等人在嘉義市首座社會住宅「友忠好室」前合影。記者李宗祐／攝影

內政部長劉世芳（右）與立委王美惠（左）參觀友忠好室1樓附設托嬰中心，了解空間及相關設施規畫。記者李宗祐／攝影