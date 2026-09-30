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「市政做好和握手一樣有效」遭質疑未積極掃街 張善政強調：不要以為我是躺著選

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今天出席榮民社團後援會成立大會，表示面對選戰，把每一分鐘當成服務市民的珍貴時間，就是最好的選舉方式。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今天出席榮民社團後援會成立大會，表示面對選戰，把每一分鐘當成服務市民的珍貴時間，就是最好的選舉方式。記者朱冠諭／攝影

選戰邁入倒數，尋求連任的桃園市長張善政今出席榮民社團後援會成立大會，面對外界質疑對手勤跑市場握手、自己卻未積極掃街，他強調「不要以為網路說張善政是躺著選」，把每一分鐘用來服務市民，就是最好的選舉方式，他並以南門市場火災後復原為例，強調把市政做好，跟握手同樣有效。

2026九合一選舉

張善政今天下午前往八德區陸光市民活動中心，出席榮民社團後援會成立大會，桃園市議長邱奕勝、國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠和多位黨籍民代都到場。張善政表示，4年前競選市長時，榮民團體率先站出來支持，如今再次面臨選舉，榮民仍是國民黨候選人的重要後盾。

談到自己的選戰方式，張善政表示，有人問他，對手都到市場握手，為何沒看到他去握手？但去年底桃園南門市場發生火災，市府承諾農曆年前恢復營運，後續又承租原有私有地，擴大攤販營業空間。他認為，市府面對市場危機，設法把危機化為轉機，讓桃園其他傳統市場看見市府對市場的重視，「這個是不是跟握手一樣有效？」

張善政說，未來近2個月，他仍會把每一分鐘當成服務市民的珍貴時間，以市政成果面對選戰。不過他身為市長無法進行組織工作，因此黨部、後援會及地方組織相當重要，必須協助把市政成果傳達給市民，否則市政做得再多，民眾不知道也是白做。

張善政提到，賴清德總統日前到桃園時稱他是「國政人才」，過去桃園縣長吳伯雄、呂秀蓮、朱立倫後來都曾進入中央，市政與國政本就相通，他每天都用處理國政的心情與謹慎態度做市政，「國政就是市政，市政就是國政。」

邱奕勝表示，距離選舉只剩59天，過去4年桃園在人口及預算等方面持續成長，後援會成立將成為張善政選戰的重要力量，盼支持者協助催票，選後開出亮麗成績。

蔡忠誠表示，國民黨此次選戰有兩項目標，第一是張善政高票連任，第二是力拚國民黨在桃園市議會單獨過半，讓市政推動更加順利；桃園正在與時間賽跑，希望透過市府與議會合作，加快各項建設進度。

桃園市長張善政今天出席榮民社團後援會成立大會，表示面對選戰，把每一分鐘當成服務市民的珍貴時間，就是最好的選舉方式。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今天出席榮民社團後援會成立大會，表示面對選戰，把每一分鐘當成服務市民的珍貴時間，就是最好的選舉方式。記者朱冠諭／攝影

張善政 邱奕勝 2026九合一選舉 桃園市選舉

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