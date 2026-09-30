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人造洋流？他秀民進黨公文「動員責任額表」 開酸：靠幹部背KPI

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人造洋流？他秀民進黨公文「動員責任額表」 開酸：靠幹部背KPI

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋。記者林伯東／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋勤跑基層，近來吹起「洋流」，10月4日成立競選總部。民眾黨北市議員參選人許甫今秀出民進黨北市黨部的動員公文，責任額5300人，直指「現實版造流者」上映，原來所謂的「自然洋流」，得靠幹部背KPI？

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許甫下午在臉書表示，聽說沈伯洋競選總部成立大會的網路宣傳熱度爆表、報名瞬間「秒殺」，展現支持者自主相挺的滔天「洋流」？他直呼，大家先別急著感動，來看看後台真正的「幕後大工程」。

許甫說，根據「撿來的」所謂民進黨台北市黨部公文，為了10月4日在林森北路舉辦的競選總部成立大會，內部可是下達了嚴格的「動員責任額表」。

他介紹這張精密的「造流責任清單」，瞬間讓人以為走進了某大企業的第四季業績檢討會。立委每人責任額100人，3位合力交出300人；議員與候選人27位每人分攤100人，重壓2700人；里長群60位每人分派20人，貢獻1200人；12區主任每人扛50人，進補600人；加上執委、評委各20人的call客任務，精算總計5300人。 

許甫質疑，外頭風光搶手的「洋流」，怎麼需要基層公職與幹部揮汗如雨、在電話簿前一個個奪命連環 Call 出來的「人工造浪池」？台劇「人選之人－造浪者」演的是理想情懷；現實中的「造流者」，則是看著公文上的 KPI 默默咬牙、含淚交人頭。

「洋流來襲還是公文動員？」他表示，說好的自發爆棚、瞬間秒殺呢？大家真的辛苦了，向每一位努力達標5300人責任額的「造流苦工」致上最高敬意。

民進黨台北市長參選人沈伯洋10月4日成立競選總部，民眾黨北市議員參選人許甫今秀出民進黨北市黨部的動員公文。圖／許甫提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋10月4日成立競選總部，民眾黨北市議員參選人許甫今秀出民進黨北市黨部的動員公文。圖／許甫提供

民進黨台北市長參選人沈伯洋10月4日競選總部成立，民眾黨北市議員參選人許甫今秀出民進黨北市黨部的動員公文，責任額共5300人。圖／許甫提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋10月4日競選總部成立，民眾黨北市議員參選人許甫今秀出民進黨北市黨部的動員公文，責任額共5300人。圖／許甫提供

民進黨 許甫 沈伯洋 2026九合一選舉

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