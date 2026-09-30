快訊

西門捷運站驚傳黑衣人持刀！警急奔現場調監視器 北捷火速回應

人造洋流？他秀民進黨公文「動員責任額表」 開酸：靠幹部背KPI

THE泰晤士世界大學排名出爐 台大進步14名「這項目」獲世界第一

聽新聞
0:00 / 0:00

成立醫師後援會 蘇巧慧拋四大承諾：打造更健康新北市

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）今天成立醫師後援會，衛福部前部長邱泰源（右）率領2百餘位醫師出席力挺。記者邱德祥／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）今天成立醫師後援會，衛福部前部長邱泰源（右）率領2百餘位醫師出席力挺。記者邱德祥／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今日中午成立醫師後援會，前衛福部長邱泰源、新北市醫師公會理事長顏鴻順等200名醫界人士到場力挺。蘇巧慧表示，她過去10年與醫界緊密合作，這次她提出提高幼兒常規疫苗處置費、降低公費疫苗冷鏈配送門檻、打造「新北智慧生醫廊帶」，並落實分級醫療制度，照顧醫界，也攜手打造更健康的新北市。

2026九合一選舉

蘇巧慧指出，她過去爭取春節開診加成獎勵、合理看診天數下修至每月22天，到疫情期間協調防疫物資、爭取健保資源，都是希望提供醫事人員更實質的支持，這次參選新北市長，就是把過去10年的成績、態度與價值觀展現出來，接受市民檢驗。

蘇巧慧說，未來也將提出4項承諾，首先她將提高幼兒常規疫苗處置費至300元，今年初已提出幼兒免費接種輪狀病毒及腸病毒疫苗，未來也將提高處置費，感謝第一線醫療院所投入疫苗接種工作。

其次是降低公費疫苗冷鏈配送門檻，目前新北配送門檻為400劑，將主張降至100劑，並導入大數據預測、預約及調度機制，降低基層院所庫存與行政負擔。

再來是打造「新北智慧生醫廊帶」，串聯南港生技聚落與汐止產業優勢，由市府協助臨床驗證、加速醫材創新上市，並補助基層導入智慧醫療，減輕醫護壓力。

第四項式落實分級醫療，讓醫院專注「急、重、難、罕」照護，鼓勵基層診所投入家庭醫師、慢性病防治及在宅急症醫療，建立完整醫療安全網。

顏鴻順表示，蘇巧慧疫情期間協調口罩、酒精等防疫物資，也推動相關稅賦減免，疫情後更爭取公務預算挹注健保、帶動點值回升。邱泰源則表示，蘇巧慧不僅替醫界爭取權益，也能整合不同醫事團體意見、凝聚共識。

蘇巧慧表示，醫療不只是醫院與醫師的事，而是攸關每名市民的生活，未來若有機會執政，將從照顧醫療工作者出發，把醫療資源帶進社區，守護新北市民健康。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今天成立醫師後援會，會前受訪。記者邱德祥／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今天成立醫師後援會，會前受訪。記者邱德祥／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）今天成立醫師後援會，進行授旗儀式。記者邱德祥／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）今天成立醫師後援會，進行授旗儀式。記者邱德祥／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今天成立醫師後援會，2百餘位醫師出席力挺。記者邱德祥／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今天成立醫師後援會，2百餘位醫師出席力挺。記者邱德祥／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今天成立醫師後援會，衛福部前部長邱泰源（左）率領2百餘位醫師出席力挺。記者邱德祥／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今天成立醫師後援會，衛福部前部長邱泰源（左）率領2百餘位醫師出席力挺。記者邱德祥／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立醫師後援會，也公布了包括疫苗處置費加碼、公費疫苗的冷鏈配送門檻降低等多項醫療政策利多。記者邱德祥／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立醫師後援會，也公布了包括疫苗處置費加碼、公費疫苗的冷鏈配送門檻降低等多項醫療政策利多。記者邱德祥／攝影

蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉 邱泰源 顏鴻順 民進黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新北藍綠激戰 李四川拋4政見 蘇巧慧拓展中間票源

提升防護力 竹市流感、新冠疫苗明同步開打

避免打錯或重複接種疫苗 北榮玉里分院開發AI助判讀

防疫整備…疫苗韌性 自製採購不求人

相關新聞

人造洋流？他秀民進黨公文「動員責任額表」 開酸：靠幹部背KPI

民進黨台北市長參選人沈伯洋勤跑基層，近來吹起「洋流」，10月4日成立競選總部。民眾黨北市議員參選人許甫今秀出民進黨北市黨部的動員公文，責任額5300人，直指「現實版造流者」上映，原來所謂的「自然洋流」，得靠幹部背KPI？

直言賴清德不喜歡陳亭妃 鄭麗文談台南選情：謝龍介勝選機會大

國民黨行動中常會今天開抵台南市，黨主席鄭麗文拉抬國民黨台南市長參選人謝龍介選情，並指台南這一局不是看到民進黨參選人陳亭妃就沒機會，反而機會更大。國民黨要拿出骨氣和志氣，一定要團結，因為陳亭妃是賴清德不喜歡的人，而謝龍介是最了解賴清德的人，謝龍介勝選機會更大。

同場不同框！遭蔣萬安酸「認知作戰專家」 沈伯洋嗆：跟選北市長無關

蔣萬安、沈伯洋今天再度同場不同框，中午出席雙北美業餐會，僅管兩人並未有交集，不過蔣今早稱沈是認知作戰專家，要特別的注意相關的不實訊息，假訊息、攻擊抹黑。沈中午被問到反嗆，認知作戰是國跟國之間，他主要研究是中國大陸假訊息，但這場選舉是選台北市長、他跟蔣也是台灣人，跟認知作戰無關，「還是要稍微熟悉定義」。

「市政做好和握手一樣有效」遭質疑未積極掃街 張善政強調：不要以為我是躺著選

選戰邁入倒數，尋求連任的桃園市長張善政今出席榮民社團後援會成立大會，面對外界質疑對手勤跑市場握手、自己卻未積極掃街，他強調「不要以為網路說張善政是躺著選」，把每一分鐘用來服務市民，就是最好的選舉方式，他並以南門市場火災後復原為例，強調把市政做好，跟握手同樣有效。

韓流壓制洋流 韓國瑜10月4日啟動輔選 站台江啟臣、李四川

年底九合一大選升溫，立法院長韓國瑜本周將啟動輔選行程，10月4日上午先替國民黨台中市長參選人江啟臣輔選，接著將到新北站台國民黨新北市長參選人李四川，預料將掀起「韓流」，對抗民進黨台北市長參選人沈伯洋所帶動的「洋流」。

曹興誠讚沈伯洋「可消弭藍綠對立」 蔣萬安團隊：熟悉的大罷免回來了

聯電創辦人曹興誠挺民進黨北市長參選人沈伯洋，昨在臉書發文稱沈伯洋「無緣大慈」，可消弭藍綠對立，為台灣帶來溫暖，「這樣人才極為難得，一定要把沈伯洋送進北市府。」蔣萬安競選辦公室發言人楊沛緰反擊，「最熟悉的大罷免操作又回來了。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。