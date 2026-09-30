成立醫師後援會 蘇巧慧拋四大承諾：打造更健康新北市

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今日中午成立醫師後援會，前衛福部長邱泰源、新北市醫師公會理事長顏鴻順等200名醫界人士到場力挺。蘇巧慧表示，她過去10年與醫界緊密合作，這次她提出提高幼兒常規疫苗處置費、降低公費疫苗冷鏈配送門檻、打造「新北智慧生醫廊帶」，並落實分級醫療制度，照顧醫界，也攜手打造更健康的新北市。

蘇巧慧指出，她過去爭取春節開診加成獎勵、合理看診天數下修至每月22天，到疫情期間協調防疫物資、爭取健保資源，都是希望提供醫事人員更實質的支持，這次參選新北市長，就是把過去10年的成績、態度與價值觀展現出來，接受市民檢驗。

蘇巧慧說，未來也將提出4項承諾，首先她將提高幼兒常規疫苗處置費至300元，今年初已提出幼兒免費接種輪狀病毒及腸病毒疫苗，未來也將提高處置費，感謝第一線醫療院所投入疫苗接種工作。

其次是降低公費疫苗冷鏈配送門檻，目前新北配送門檻為400劑，將主張降至100劑，並導入大數據預測、預約及調度機制，降低基層院所庫存與行政負擔。

再來是打造「新北智慧生醫廊帶」，串聯南港生技聚落與汐止產業優勢，由市府協助臨床驗證、加速醫材創新上市，並補助基層導入智慧醫療，減輕醫護壓力。

第四項式落實分級醫療，讓醫院專注「急、重、難、罕」照護，鼓勵基層診所投入家庭醫師、慢性病防治及在宅急症醫療，建立完整醫療安全網。

顏鴻順表示，蘇巧慧疫情期間協調口罩、酒精等防疫物資，也推動相關稅賦減免，疫情後更爭取公務預算挹注健保、帶動點值回升。邱泰源則表示，蘇巧慧不僅替醫界爭取權益，也能整合不同醫事團體意見、凝聚共識。

蘇巧慧表示，醫療不只是醫院與醫師的事，而是攸關每名市民的生活，未來若有機會執政，將從照顧醫療工作者出發，把醫療資源帶進社區，守護新北市民健康。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今天成立醫師後援會，會前受訪。記者邱德祥／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）今天成立醫師後援會，進行授旗儀式。記者邱德祥／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今天成立醫師後援會，2百餘位醫師出席力挺。記者邱德祥／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今天成立醫師後援會，衛福部前部長邱泰源（左）率領2百餘位醫師出席力挺。記者邱德祥／攝影