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直言賴清德不喜歡陳亭妃 鄭麗文談台南選情：謝龍介勝選機會大

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨行動中常會今天開抵台南市，黨主席鄭麗文痛批民進黨在台南市長期執政，民心已思變，是國民黨台南市長參選人謝龍介最大的機會。記者吳淑玲／攝影
國民黨行動中常會今天開抵台南市，黨主席鄭麗文痛批民進黨在台南市長期執政，民心已思變，是國民黨台南市長參選人謝龍介最大的機會。記者吳淑玲／攝影

國民黨行動中常會今天開抵台南市，黨主席鄭麗文拉抬國民黨台南市長參選人謝龍介選情，並指台南這一局不是看到民進黨參選人陳亭妃就沒機會，反而機會更大。國民黨要拿出骨氣和志氣，一定要團結，因為陳亭妃是賴清德不喜歡的人，而謝龍介是最了解賴清德的人，謝龍介勝選機會更大。

2026九合一選舉

鄭麗文批民進黨在台南市長期執政，但這次不是賴清德喜愛的人出線，所以台南反而有機會。她說，民心已思變，民進黨內現在很複雜，裡面亂嘈嘈還內鬥，要抓住這個機會殺出重圍。謝龍介很有智慧、不貪心，只要做四年，就能讓台南市民感受到政黨輪替，台南才有希望，大家都想要改變，這就是機會，這麼好的機會要好好把握。

鄭麗文說，這次台南的中間選民，甚至淺綠、深綠的選民，都認為台南要拜託謝龍介。為了台南的未來，要團結所有的力量，「團結的國民黨對抗四分五裂的民進黨，一定可以贏」。

她說，這次選舉非常冷，但賴清德沒有政績推出候選人也不怎麼樣，所以只能動用司法國家機器，製造寒蟬效應，民進黨已經狗急跳牆，只剩奧步。六都中唯獨台南樣樣不如人，就是民進黨長期執政，推西瓜就會當選，就不需要建設，也不需要福利。

她批台南沒建設，有建設也是吃到「油洗洗」，並批台南海岸種滿光電，美其名是綠電，卻是永遠破壞生態環境，扭曲地方生態，讓黑金借屍還魂，是台南最深的痛。當權者捲在光電帶動的暴利中，沒有因民進黨長期執政讓台南成為全台最亮眼的寶石，反而是蒙塵的、是羞辱的。民主真諦是政黨輪替才會進步、才有清廉，超過30年沒有政黨輪替的地方，已經沒有民主應有的效益和意義，所以年底這張選票的意義是不一樣。

鄭麗文也呼籲說，今年選舉有唯一的公投票是廢止非核家園。她說，民進黨推光電板是沒有辦法解決缺電，像南科還有她拜訪很多高科技產業，每一座護國神山都說沒電怎麼辦？台灣未來競爭一定要電，「沒核電一定缺電」。

國民黨行動中常會下午移師台南市勞工育樂中心，拉抬市長及市議員提名參選人選情。國民黨議員盧崑福喊話，台南33年都是民進黨執政，國民黨不能只是感嘆選舉結果，更要思考如何改變。中央比照高雄「三山大造勢」，台南也要萬人大造勢，呼籲國民黨團結，未來不要再讓民眾覺得「國民黨完全都沒有戲」，希望中央重視台南，給予更多資源與舞台，讓台南國民黨有機會重新凝聚支持。鄭麗文說，都在規畫中。

謝龍介說，10月23日競選總部成立，晚上會在永大夜市舉辦造勢晚會，11月24日也會有一場募款餐會，席開500桌，每桌1000元。

國民黨行動中常會今天開抵台南市，黨主席鄭麗文痛批民進黨在台南市長期執政，民心已思變，是國民黨台南市長參選人謝龍介最大的機會。記者吳淑玲／攝影
國民黨行動中常會今天開抵台南市，黨主席鄭麗文痛批民進黨在台南市長期執政，民心已思變，是國民黨台南市長參選人謝龍介最大的機會。記者吳淑玲／攝影

國民黨行動中常會今天開抵台南市，黨主席鄭麗文痛批民進黨在台南市長期執政，民心已思變，是國民黨台南市長參選人謝龍介最大的機會。記者吳淑玲／攝影
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國民黨行動中常會今天開抵台南市，黨主席鄭麗文痛批民進黨在台南市長期執政，民心已思變，是國民黨台南市長參選人謝龍介最大的機會。記者吳淑玲／攝影
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國民黨台南市長參選人謝龍介提出當選後敬老卡每月補1千元及婚育宅「生小孩送房子」等政見。記者吳淑玲／攝影
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謝龍介 鄭麗文 陳亭妃 2026九合一選舉 台南市選舉 賴清德

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