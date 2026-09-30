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周春米跨海助選吳淑瑾 屏、澎女力熱情交流約定共創幸福

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
「澎湖媳婦」、屏東縣長周春米（左），今跨海至澎湖為同黨澎湖縣長參選人吳淑瑾（右）助選。圖／吳淑瑾競辦提供
「澎湖媳婦」、屏東縣長周春米（左），今跨海至澎湖為同黨澎湖縣長參選人吳淑瑾（右）助選。圖／吳淑瑾競辦提供

屏東縣長周春米昨天跨海為同黨籍澎湖縣長參選人吳淑瑾助選，鎖定婦女及新住民票源，承諾未來若雙雙當選，會加強交流，共創鄉親幸福生活。

2026九合一選舉

周春米的婆家是澎湖湖西鄉許家村人，是道地的澎湖媳婦，今天她為吳淑瑾助選，許多婆家親友都到現場助陣，周春米說，她對陳光復縣長推動的社福政策，留下深刻印象，希望縣民亦能力挺吳淑瑾。

吳淑瑾與周春米首站先到馬公光榮社區活動中心與社區媽媽舞蹈團共舞，隨後一行人轉往北辰市場阿鳳小吃部，品嚐異國越南美食，其中越南風味烹調出的檸檬魚美食，兩人讚不絕口，約定未來舉辦屏澎辦桌大比拚。

針對地方觀光轉型與產業發展等議題，兩人也期許未來加強屏東與澎湖產官學研各領域的交流，共創兩縣鄉親幸福生活。

「澎湖媳婦」、屏東縣長周春米（右二），今跨海至澎湖為同黨澎湖縣長參選人吳淑瑾（右一）助選。圖／吳淑瑾競辦提供
「澎湖媳婦」、屏東縣長周春米（右二），今跨海至澎湖為同黨澎湖縣長參選人吳淑瑾（右一）助選。圖／吳淑瑾競辦提供

吳淑瑾 周春米 2026九合一選舉 澎湖縣選舉 陳光復

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