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同場不同框！遭蔣萬安酸「認知作戰專家」 沈伯洋嗆：跟選北市長無關

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
蔣萬安、沈伯洋今天再度同場不同框，中午出席雙北美業餐會，僅管兩人並未有交集，不過蔣今早稱沈是認知作戰專家，要特別的注意相關的不實訊息，假訊息、攻擊抹黑。沈中午被問到反嗆，認知作戰是國跟國之間，跟台北市長選舉無關。圖／讀者提供
蔣萬安、沈伯洋今天再度同場不同框，中午出席雙北美業餐會，僅管兩人並未有交集，不過蔣今早稱沈是認知作戰專家，要特別的注意相關的不實訊息，假訊息、攻擊抹黑。沈中午被問到反嗆，認知作戰是國跟國之間，跟台北市長選舉無關。圖／讀者提供

蔣萬安沈伯洋今天再度同場不同框，中午出席雙北美業餐會，僅管兩人並未有交集，不過蔣今早稱沈是認知作戰專家，要特別的注意相關的不實訊息，假訊息、攻擊抹黑。沈中午被問到反嗆，認知作戰是國跟國之間，他主要研究是中國大陸假訊息，但這場選舉是選台北市長、他跟蔣也是台灣人，跟認知作戰無關，「還是要稍微熟悉定義」。

2026九合一選舉

今天美業年度餐會，包含蘇巧慧、沈伯洋、蔣萬安均有到場，除了沈公開外，其實兩人均選擇不公開，而沈伯洋與蔣萬安也是繼中庄仔福德宮後再次同場，不過時間點巧妙錯開，沈在離場後約10分鐘後蔣萬安才到場，而雙方到場都有不少民眾上前促擁，更不斷高喊「凍蒜！」，較勁意味濃厚。

沈伯洋致詞也強調，頭髮特別重要更是識別標誌，大家都說他選上怎麼換一個人，「其實是剪頭髮了」。他也提出職能訓練結合AI進入產業、美髮與商圈產業結合；蔣萬安也說，美容、美髮一直都是很重要，不少美容業開在中山、信義、東區商圈，因為大巨蛋完工啟用，帶動東區活絡發展，還有SOGO後面的瑠公圳綠郎改造，步行空間更加舒適。

蔣也透露，太太去年考上美髮丙級技術士證照，除了興趣、過程也很舒壓，髮廊主理人對她很照顧，還參與很多義剪團，到療養院、安養院，幫行動不便長輩、病患義剪，過程中聽到很多民眾心聲，都會回來分享，「三個孩子的頭髮都是太太剪的」。

僅管沈、蔣兩人並未交鋒，不過蔣萬安今早受訪提到，選舉時，有非常多無中生有的訊息，而且他的對手也被稱為是認知作戰的專家，更要特別的注意相關的不實訊息，假訊息、攻擊抹黑，市府團隊同仁大家努力工作的成果。所以他會學習韓院長的精神，也就是臉上「被丟滿泥巴，但還是一樣笑臉迎人」，用這樣的高度來面對各項的挑戰。

沈伯洋被問到此事反嗆，認知作戰是國跟國之間的，他主要是在研究中國大陸的一些假消息或一些陰謀論怎麼被散播的，跟選舉沒什麼太大關係，大家都是台灣人在競選台北市長，酸蔣「可能還是要對認知作戰的定義稍微熟悉一下。」

蔣萬安、沈伯洋今天再度同場不同框，中午出席雙北美業餐會，僅管兩人並未有交集，不過蔣今早稱沈是認知作戰專家，要特別的注意相關的不實訊息，假訊息、攻擊抹黑。沈中午被問到反嗆，認知作戰是國跟國之間，跟台北市長選舉無關。圖／讀者提供
蔣萬安、沈伯洋今天再度同場不同框，中午出席雙北美業餐會，僅管兩人並未有交集，不過蔣今早稱沈是認知作戰專家，要特別的注意相關的不實訊息，假訊息、攻擊抹黑。沈中午被問到反嗆，認知作戰是國跟國之間，跟台北市長選舉無關。圖／讀者提供

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蔣萬安 蘇巧慧

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