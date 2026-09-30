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搬出代理竹市長經驗 邱臣遠端「雙水岸、雙中心」竹北運動藍圖

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨參選人邱臣遠今拜會新竹縣體育會理事長田耕豪，端出「雙水岸、雙中心」運動藍圖，鎖定運動科技醫學、兒童運動及河岸、海岸運動空間。圖／邱臣遠團隊提供
民眾黨參選人邱臣遠今拜會新竹縣體育會理事長田耕豪，端出「雙水岸、雙中心」運動藍圖，鎖定運動科技醫學、兒童運動及河岸、海岸運動空間。圖／邱臣遠團隊提供

竹北市長選戰升溫，民眾黨參選人邱臣遠今拜會新竹縣體育會理事長田耕豪，端出「雙水岸、雙中心」運動藍圖，鎖定運動科技醫學、兒童運動及河岸、海岸運動空間，主張跨機關協調中央與縣府資源，盼將竹北打造為全台具指標性的「運動科技之城」。

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邱臣遠表示，新竹縣體育會長期串聯各單項運動委員會，是推動全民運動與競技體育的重要力量，未來體育市政不應只是由上而下興建硬體，應建立公所、縣府、體育會、單項協會、學校及民間企業常態協作平台，讓實際參與運動的人投入政策。

針對指標性場館，邱臣遠指出，高鐵特定區世興空氣品質淨化區占地約6.3公頃，都市計畫原為體育場用地，未來將與新竹縣政府及中央部會協調，倡議評估導入「運動科技醫學中心」及「兒童運動中心」。

他說，運動科技醫學中心可結合在地資通訊產業與大專院校量能，導入AI動作分析、運動數據、智慧穿戴及科學化訓練；兒童運動中心則聚焦幼童體適能、基礎動作、球類啟蒙與親子共學，並納入全年齡及身心友善設計。

邱臣遠另提出「雙水岸運動計畫」，以興隆路河岸運動廊帶、新月沙灣海岸環境為雙軸線。興隆路河岸將協調水利署第二河川分署與縣府，評估補齊步道、自行車道路網斷點，逐步完善閉環式運動步道，並研議由體育單項組織認養周邊空間，導入籃球、足球、網球、匹克球或滑輪等設施；新月沙灣則持續優化親水及海岸休憩環境。

邱臣遠也搬出代理新竹市長期間的治理經驗，表示當時推動「一區一運動中心」、香山綜合休閒運動館及市立田徑場升級等工程，也曾表揚全民運代表隊並核發568萬元獎勵金。

邱臣遠表示，竹北擁有科技產業聚落，應具備相應的運動生活水準，未來將以「雙水岸、雙中心」串聯既有體育設施與社區據點，讓科技走進運動、運動融入生活，逐步實現「運動科技之城」願景。

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