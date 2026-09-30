影／蘇巧慧成立醫師後援會 公布醫療政策利多…邱泰源現身力挺

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立醫師後援會，衛福部前部長邱泰源率領2百餘位醫師出席力挺。蘇巧慧感謝醫師們放棄中午休息時間來參加，她也公布了包括疫苗處置費加碼、公費疫苗的冷鏈配送門檻降低等多項醫療政策利多。

蘇巧慧表示，疫苗的施打確實守住了國人的健康。尤其是孩子的疫苗，更是父母心中最重要的一個資產，所以在兒童幼兒的部分，提出輪狀病毒和腸病毒疫苗，要全面免費公費施打，那會去打的人就更多了，醫生的工作就更多，所以醫師的這個疫苗處置費，從本來100爭取到200，如果未來當選市長會加碼到300元，只有加100好像真的不太多，但是這樣跟隔壁（台北市）一樣啦，新北市確實是人口比較多，在預算有限的狀況下願意提出來，這代表的是一個態度，所以幼兒的常規疫苗處置費，如果未來當選市長，會全力把它加到300元。

蘇巧慧說公費疫苗的冷鏈配送門檻目前是400隻，這個造成大家很大的困擾，有些診所要到400劑的話，確實是比較不符合常態，比較不符合日常經營的狀況，疫苗大家當然是喜歡拿比較新鮮的、比較好的、比較方便的，所以應該照工會的意見是100劑，減輕七成的行政負擔。

蘇巧慧接著表示，現在醫師的責任比以前從無到有更沉重，要負責教會病人，還要改變他說你不能完全相信AI，個案還要搭配其他的病症，所以你不能全部相信AI產生出來的答案，希望基層醫療診所包括醫師，不但是成為國人健康守護的節點，而且是在下一個數位時代，AI時代更重要的夥伴，因此落實分級醫療，一定會和工會在更多更細緻的討論，如何能夠賦能基層醫師診所，讓大家更好做事，更能夠照顧國人健康。

蘇巧慧也向醫師喊話，之前春節要開急診加班費應該要給，就是醫生願意開，是醫生的善心，但是我們要懷著感恩的心，醫師也應該要有春節的加班費，是非常合理的，這幾年一起努力，是不是願意相信自己會跟大家站在一起，今天想表達的其實就是大家可以檢視自己的過去是不是跟大家在一起，一起共創未來。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）今天成立醫師後援會，衛福部前部長邱泰源（右）率領2百餘位醫師出席力挺。記者邱德祥／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今天成立醫師後援會，衛福部前部長邱泰源（左）率領2百餘位醫師出席力挺。記者邱德祥／攝影