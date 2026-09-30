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號稱全新「縣長給你問」 林國漳遭吳宗憲打臉：過去早就做過

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天拋出全新的親民構想，規劃未來入主縣府後將設立「縣長給你問」，由縣長親自在縣府面見鄉親；該「全新」構想遭對手吳宗憲陣營打臉，縣長與民眾面對面早在以前就實施過「與縣民有約」，後來沒有民眾登記案件，不了了之。圖／林國漳陣營提供
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天拋出全新的親民構想，規劃未來入主縣府後將設立「縣長給你問」，由縣長親自在縣府面見鄉親；該「全新」構想遭對手吳宗憲陣營打臉，縣長與民眾面對面早在以前就實施過「與縣民有約」，後來沒有民眾登記案件，不了了之。圖／林國漳陣營提供

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天接受媒體人黃暐瀚廣播節目專訪時拋出全新的親民構想，規劃未來入主縣府後將設立「縣長給你問」，由縣長親自在縣府面見鄉親；未料該構想遭到對手吳宗憲陣營打臉，縣長與民眾面對面早在以前就實施過「與縣民有約」，後來沒有人登記案件，林顧問重提舊作法未能與時俱進、不符現況需求，也完全不了解縣政運作。

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黃暐瀚《POP撞新聞》專訪後林國漳陣營發布新聞稿說，林國漳在節目中特別拋出全新的親民構想，規劃未來入主縣府後，將設立定期的「縣長給你問」時段，由縣長親自在縣府面見鄉親，打破過去公部門的深門大院，第一線傾聽民眾的急難陳情與地方需求，讓基層民意能毫無阻礙地直達決策核心。

林國漳說，「縣長給你問」的構想源自於他深耕在地的服務經驗深刻體會到，民眾面對繁複的行政法令與切身權益問題時往往無助，未來他將把這份深厚的法律專業以及長年面對面溝通的同理心帶入縣府，親自替鄉親把脈解惑、釐清痛點，以最直接的行動協助大家走出困局，具體實踐「全民縣長」照顧縣民的承諾。

事實上，林國漳所提並非新構想，宜蘭縣政府早在20幾年前就有「與縣民有約」，周一下午由縣長親自與民眾面對面。縣府表示，「與縣民有約」採民眾預約登記制，視個別業務需求邀集相關局處人員到場；但後來有了1999為民服務專線、縣民信箱等申訴管道，「與縣民有約」乏人問津，也沒有民眾登記案件。

吳宗憲競辦質疑林國漳提出「縣長給你問」是過去前幾任縣長就做過的事，凸顯從未有過行政經驗的林顧問，對於縣政運作的陌生；如今隨著資訊流通加快、申訴管道日益暢通，加上各項SOP流程建置完整，過去需要透過縣長面對面溝通的模式逐漸不符合時代需求，已走入歷史。

林國漳 吳宗憲 黃暐瀚 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉

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