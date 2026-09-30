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竹北選戰拚運動平權 吳旭智提無障礙、適應體育新政見

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣議員邱靖雅日前邀請日本東京都帕拉運動、無障礙應援大使二條實穗來台交流。圖／吳旭智團隊提供
新竹縣議員邱靖雅日前邀請日本東京都帕拉運動、無障礙應援大使二條實穗來台交流。圖／吳旭智團隊提供

新竹縣竹北市長選戰持續升溫，國民黨竹北市長參選人吳旭智再拋運動政策，主張推動「身心障礙運動平權」，盤點改善無障礙運動設施、推廣適應體育並培育專業教練，盼從使用者角度規畫政策，打造共融友善的竹北。

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新竹縣議員邱靖雅日前邀請日本東京都帕拉運動、無障礙應援大使二條實穗來台交流，中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會營運長呂嘉儀、新竹縣長參選人徐欣瑩服務團隊及吳旭智共同參與，針對適應體育、特教生培力及無障礙環境等議題交換經驗。

二條實穗過去因工作意外造成脊髓損傷，之後投入輪椅網球，並於2016年里約帕運取得女雙第4名，退役後持續推廣適應運動及無障礙環境。

吳旭智表示，自己已連續10屆舉辦「特教生獨輪車訓練」，讓孩子從一次次失去平衡、重新挑戰中建立自信、培養韌性。他認為，此次交流最大啟發是公共政策必須「從使用者角度來規畫」，無論無障礙設施、社會福利或運動活動，都應讓實際使用者參與及提供回饋。

邱靖雅表示，邀請國內外帕運選手到新竹縣分享，是希望讓更多人理解，一座城市對身障者是否友善，不只在於硬體建設，更需要教育及觀念調整；運動也能平衡身心、促進健康，並讓照顧者獲得喘息，應更全面推動。

吳旭智提出「身心障礙運動平權」方向，包括盤點改善無障礙運動設施、推廣在地適應體育課程、培育專業教練及增加多元共融體育活動，並盼深化國際交流，引進日本等國實務經驗。

吳旭智表示，「真正的共融，不只是蓋一座無障礙設施，而是從規畫政策的第一步，就把每一位使用者放進來。」盼讓共融成為竹北的城市文化。

新竹縣議員邱靖雅日前邀請日本東京都帕拉運動、無障礙應援大使二條實穗來台交流。圖／吳旭智團隊提供
新竹縣議員邱靖雅日前邀請日本東京都帕拉運動、無障礙應援大使二條實穗來台交流。圖／吳旭智團隊提供

2026九合一選舉 竹北 新竹縣選舉 吳旭智 徐欣瑩

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