張嘉郡推無人機低空科技產業政策 承諾帶領雲林起飛

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡今公布「無人機低空科技產業發展政策」，盼藉此吸引研發團隊與青年人才，並帶動觀光與企業投資。台灣福爾摩沙無人飛行器協會理事長張政雄會中表示，虎尾原有無人機考照場地已被民航局關閉，他期待讓虎尾的天空再次飛起來，張嘉郡當場承諾， 當選後立即推動政策，帶領雲林起飛。

張嘉郡今在土庫驛可可莊園發表政見，張政雄、資深無人機玩家徐世杰等相關產業人士出席記者會，進行交流。張嘉郡說，無人機、低空經濟快速發展，雲林要善用廣大平原、農業場域，結合虎尾科技大學、雲林科技大學的人才與研發能量，以及高鐵交通優勢，打造低空科技創新基地及無人機競技舞台。

張嘉郡規畫在虎尾鎮打造無人機測試、考照與競技場域，並以「以測帶產、以賽聚才、以產留才、以用創值」4大方向，包括將AI自主飛行、智慧農業、災害搜救等技術納入無人機競賽，吸引學生、工程師及新創團隊到雲林。

並串聯台灣福爾摩沙無人飛行器協會、虎尾科技大學及雲林科技大學，從競賽延伸至培訓、考照及產學合作，提供企業、學校及新創團隊實際飛行與設備驗證場域，並利用農田等真實環境進行智慧農業、巡檢等應用測試。

產業布局則規畫串聯虎尾航太機械產業園區及斗六智慧創新產業園區，鎖定AI飛控、通訊、光電、馬達、電池、複材及零組件等領域，吸引相關企業進駐，讓在雲林培育的人才能留在家鄉就業，進一步拓展市場，並延伸無人機活動帶來的觀光效益。

張政雄表示，台灣無人機發展不缺人才與技術，缺的是完善、合法、永續的專業場地。虎尾過去具有航空發展歷史，協會8年前將無人機帶回虎尾，原場地除了提供飛行及考照，也成為學生學習、同好交流及人才培訓的場所；場地關閉後，希望能重新找到合適場域，「讓虎尾可以重新飛起來」。

張嘉郡當場承諾，若當選，第一天就會開始推動，也希望無人機協會及飛行同好提供專業意見。在完整合法場域完成前，現階段會先努力爭取可以試飛的場域，讓飛行訓練不要中斷。

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡今公布「無人機低空科技產業發展政策」，盼藉此吸引研發團隊與青年人才，並帶動觀光與企業投資，現場與業界人士交流。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（右）今公布「無人機低空科技產業發展政策」，盼藉此吸引研發團隊與青年人才，並帶動觀光與企業投資，現場與業界人士交流。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左）今公布「無人機低空科技產業發展政策」，盼藉此吸引研發團隊與青年人才，並帶動觀光與企業投資，現場與業界人士交流。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左一）今公布「無人機低空科技產業發展政策」，盼藉此吸引研發團隊與青年人才，並帶動觀光與企業投資，現場與業界人士交流。記者陳雅玲／攝影