快訊

客機突發「疑似劫機警報」以色列戰機緊急升空 機上174人現況曝光

捲租金爭議…Tony中英文聲明怒揭真相 心疼愛妻隋棠蒙受不白之冤

昔被稱「彭麗媛丈夫」…習近平訪美罕見緊牽愛妻 前CIA官員揭她真正份量

聽新聞
0:00 / 0:00

評估今年選情冷 朱立倫籲最後一個月要激起選民熱情

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
卸下黨職的朱立倫，最近回歸校園講課，今天到逢甲大學演講。記者余采瀅／攝影
卸下黨職的朱立倫，最近回歸校園講課，今天到逢甲大學演講。記者余采瀅／攝影

2026年底九合一地方選舉倒數兩個月，政壇普遍評估今年整體選情較往年冷清。前國民黨主席朱立倫表示，今年選舉相對很冷，好像表面看起來藍綠很熱鬧，創造很多名詞，但對很多選民還是很冷感，呼籲最後一個月要把所有選民的熱情激起來。

2026九合一選舉

年底選戰倒數，卸下黨職的朱立倫，最近回歸校園講課，今天更到逢甲大學演講。被問到是否會協助輔選，朱立倫表示，他現在沒有黨職或公職，最重要責任就是把學校的工作做好，至於桃園、新北、台北、基隆等地區，只要有需要，他們要我去幫忙，一定全力以赴，但不敢說輔選，就是幫幫忙、加加油，明天他要到新北幫李四川與議員參選人加油。

如何看新北市選情？朱立倫說，「新北選情就是要讓大家最後走出來投票」。今年選舉相對很冷，好像表面看起來藍綠很熱鬧，創造很多名詞，但對很多選民還是很冷感，最後關鍵一個月就是要把所有選民的熱情激起來，只要投票率回歸正常，相信李四川一定能夠獲得大家支持。

朱立倫 九合一 基隆 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

韓國瑜稱國民黨沒有容錯率 朱立倫：講得很精準、要謹慎面對

蘇巧慧與沈伯洋喊「雙北要雙贏」 李四川酸：對手是選舉的連線

韓國瑜提醒國民黨「有箭無弓」 容錯率低

鄭麗文下令禁挺邱臣遠 黃國昌酸回祝福

相關新聞

內湖變內「胡」？藍營酸爆沈伯洋：內湖不是胡說八道的「胡」

民進黨台北市長參選人沈伯洋今舉辦「洋流號」記者會，黨主席賴清德出席。不過記者會上卻被發現投影螢幕將內「湖」寫成「胡」。國民黨議員游淑慧酸「內湖的湖，不是胡說八道的『胡』」；國民黨參選人陳冠安也說，沈伯洋可以再不熟一點，「接二連三港湖搞錯有夠離譜。」

江啟臣高鐵通勤遭抹「不住台中」 藍反批綠委「雙標」

2026台中市長選戰提前引爆！國民黨台中市長參選人江啟臣立院通勤一句「高鐵當公車搭」被大作文章，質疑他「不住豐原」。適逢中秋連假全台交通陷入混亂、高鐵大誤點，國民黨青年戰將徐弘庭、詹為元、吳宗學、許育璿等人群起反擊，直指綠營將高鐵通勤議題政治化，更翻出民進黨過去多名立委頻繁搭乘高鐵往返北高、甚至搭高鐵輔選的紀錄，質疑綠營是否存在「綠能你不能」的雙重標準。

韓流壓制洋流 韓國瑜10月4日啟動輔選 站台江啟臣、李四川

年底九合一大選升溫，立法院長韓國瑜本周將啟動輔選行程，10月4日上午先替國民黨台中市長參選人江啟臣輔選，接著將到新北站台國民黨新北市長參選人李四川，預料將掀起「韓流」，對抗民進黨台北市長參選人沈伯洋所帶動的「洋流」。

影／蘇巧慧成立醫師後援會 公布醫療政策利多…邱泰源現身力挺

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立醫師後援會，衛福部前部長邱泰源率領2百餘位醫師出席力挺。蘇巧慧感謝醫師們放棄中午休息時間來參加，她也公布了包括疫苗處置費加碼、公費疫苗的冷鏈配送門檻降低等多項醫療政策利多。

號稱全新「縣長給你問」 林國漳遭吳宗憲打臉：過去早就做過

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天接受媒體人黃暐瀚廣播節目專訪時拋出全新的親民構想，規劃未來入主縣府後將設立「縣長給你問」，由縣長親自在縣府面見鄉親；未料該構想遭到對手吳宗憲陣營打臉，縣長與民眾面對面早在以前就實施過「與縣民有約」，後來沒有人登記案件，林顧問重提舊作法未能與時俱進、不符現況需求，也完全不了解縣政運作。

竹北選戰拚運動平權 吳旭智提無障礙、適應體育新政見

新竹縣竹北市長選戰持續升溫，國民黨竹北市長參選人吳旭智再拋運動政策，主張推動「身心障礙運動平權」，盤點改善無障礙運動設施、推廣適應體育並培育專業教練，盼從使用者角度規畫政策，打造共融友善的竹北。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。