評估今年選情冷 朱立倫籲最後一個月要激起選民熱情

2026年底九合一地方選舉倒數兩個月，政壇普遍評估今年整體選情較往年冷清。前國民黨主席朱立倫表示，今年選舉相對很冷，好像表面看起來藍綠很熱鬧，創造很多名詞，但對很多選民還是很冷感，呼籲最後一個月要把所有選民的熱情激起來。

年底選戰倒數，卸下黨職的朱立倫，最近回歸校園講課，今天更到逢甲大學演講。被問到是否會協助輔選，朱立倫表示，他現在沒有黨職或公職，最重要責任就是把學校的工作做好，至於桃園、新北、台北、基隆等地區，只要有需要，他們要我去幫忙，一定全力以赴，但不敢說輔選，就是幫幫忙、加加油，明天他要到新北幫李四川與議員參選人加油。

如何看新北市選情？朱立倫說，「新北選情就是要讓大家最後走出來投票」。今年選舉相對很冷，好像表面看起來藍綠很熱鬧，創造很多名詞，但對很多選民還是很冷感，最後關鍵一個月就是要把所有選民的熱情激起來，只要投票率回歸正常，相信李四川一定能夠獲得大家支持。