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蘇巧慧挺美容美髮業 拋3承諾：加補助、補人力、拚升級

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席雙北美容美髮商業同業公會會員大會，現場超過500名美容美髮從業人員熱情迎接。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席雙北美容美髮商業同業公會會員大會，現場超過500名美容美髮從業人員熱情迎接。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

2026選戰逼近，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席雙北美容美髮商業同業公會會員大會，現場超過500名美容美髮從業人員熱情迎接。蘇巧慧提出3大產業承諾，包括擴大補助、補足人力及推動數位與AI升級，強調「未來新北市府會成為大家最強的後盾」。

2026九合一選舉

蘇巧慧今天出席由「台灣美髮美容產業發展協會」與「台北市女子美容商業同業公會」聯合舉辦的會員大會，一到場就受到民眾熱情迎接，現場支持者不斷高喊「凍蒜！」、「新北慧贏！」。

蘇巧慧致詞表示，自己在新北服務超過10年，非常感謝美容美髮業者一路以來的肯定與支持，也因為長期與第一線業者接觸，了解業者面對的經營壓力，因此過去在立法院也持續替產業爭取中央資源。

蘇巧慧指出，若有機會進入市府，第一項要做的就是在中央補助之外，進一步擴大新北市對美容美髮產業的支持，尤其美容美髮業水電等營運成本高，希望透過補助、投資抵減等方式，實質減輕業者負擔。

她提到，自己過去也曾向中央爭取每年編列10億元預算，協助業者汰換節能設備，未來則希望在既有中央資源上，進一步擴大新北市對中小微企業的支持，讓業者更容易取得補助或投資抵減。

除加補助，蘇巧慧也將「補人力」，未來市府將串聯新北技職學校，讓美容美髮相關科系與產業接軌，強化AI等技職課程，讓學生提早掌握產業需求，朝畢業即就業方向努力；同時也會鼓勵外國技術人力投入，協助調整相關制度，讓優秀外籍生畢業後有機會留台工作，補足產業人力缺口。

蘇巧慧表示，美容美髮產業不能只停留在傳統技術，也應該善用AI、數位工具及智慧化設備，因此未來將從學校端強化AI技職教育，從產業端鼓勵業者投入數位化、智慧化設備，讓美容美髮結合數據、科技與美學，提升產業競爭力，「大家讓我們漂亮出門，我們也要支持大家，提升大家的產業環境。」

台灣美髮美容產業發展協會理事長許景然表示，蘇巧慧真正了解第一線產業現況，面對業界挑戰也能提出具體解方，呼籲業者支持蘇巧慧，讓新北未來「越來越美麗」。

台北市女子美容商業同業公會理事長張春和則表示，蘇巧慧「不只有執行力，更有創造力」，能盤點既有資源，再提出創新的產業發展策略，期待蘇巧慧未來能帶領美容美髮產業持續升級。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席雙北美容美髮商業同業公會會員大會，現場超過500名美容美髮從業人員熱情迎接。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席雙北美容美髮商業同業公會會員大會，現場超過500名美容美髮從業人員熱情迎接。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

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