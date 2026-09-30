李四川住家附近菜市場拜票 鄰居相挺喊：好厝邊做好市長

國民黨新北市長參選人李四川今日到住家附近的板橋國泰市場拜票，他受訪表示，自己十多年來在周末常陪太太來買菜「以前帶菜回家，現在帶鄉親的心聲回去」，未來擔任市長，一定會全力提升市場環境、落實各項政見。許多攤商及採買民眾看到李四川興奮喊凍蒜，並表會全力支持「好厝邊」（好鄰居）做好市長。

李四川今掃街過程有許多攤商都稱「周末時常遇到李四川跟太太」，彼此互動也充滿濃厚人情味與溫馨趣事。李四川途經飲料攤時，攤商熱情遞上冬瓜茶消暑；經過眼鏡店時，店家熱心替李四川更換眼鏡鼻墊，還霸氣說「好厝邊不用收錢」，也有店家請李四川在牆上簽名，現場氣氛熱烈。

李四川表示，板橋國泰市場不僅是自己跟太太周末常來買菜的地方，許多攤商跟採買民眾更是自己多年的「好厝邊」，充滿熟悉的人情味與生活記憶，「以前是把帶菜回家，現在是把鄉親的心聲帶回去」，做為未來施政的重要參考。

他強調，傳統市場是庶民生活的靈魂，城市治理不只要著眼宏觀視野，更要關心市民生活的日常細節；未來擔任市長，定會秉持工程人務實精神，改善市場環境及周邊機能，推動各項在地建設，做攤商與市民最堅實的後盾。