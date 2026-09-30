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內湖變內「胡」？藍營酸爆沈伯洋：內湖不是胡說八道的「胡」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今天上午在競選總部舉辦「洋流號記者會」，邀請賴清德總統（右）一起開箱競總與「洋流號」，競總副主委吳怡農（左）也一起出席，不過記者會上卻被發現投影螢幕將內「湖」寫成「胡」。記者胡經周／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今天上午在競選總部舉辦「洋流號記者會」，邀請賴清德總統（右）一起開箱競總與「洋流號」，競總副主委吳怡農（左）也一起出席，不過記者會上卻被發現投影螢幕將內「湖」寫成「胡」。記者胡經周／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今舉辦「洋流號」記者會，黨主席賴清德出席。不過記者會上卻被發現投影螢幕將內「湖」寫成「胡」。國民黨議員游淑慧酸「內湖的湖，不是胡說八道的『胡』」；國民黨參選人陳冠安也說，沈伯洋可以再不熟一點，「接二連三港湖搞錯有夠離譜。」

2026九合一選舉

游淑慧說，今年5月沈委員談到南港發展時，曾說應該避免「跟內湖一樣，形成辦公孤島（晚上空）」；當時她就忍不住問：內湖明明是人口大區，到底哪裡晚上空？ 現在既然假日來了737、看到了內湖晚上人潮，也算更認識內湖了，內湖更多是住宅區， 假日跟晚上都很熱鬧。

不過游也酸，除了認識內湖，也麻煩沈委員和團隊，要把「內湖」兩個字寫對。內湖的「湖」，是湖泊的「湖」；

不是胡說八道、也非胡裡胡塗的「胡」。而且「內湖」這個名字，可不是隨便取的，「內湖」就是「內部盆地」之意，所以這個「湖」已經叫了278年。所以不要胡說八道說內湖是辦公孤島，更不要胡來，把我們的湖變成胡。

陳冠安則批評沈伯洋，「對港湖真的可以再不熟一點。」沈伯洋繼上次把南港的成德市場說成內湖後，這次又把內湖變成「內胡」，接二連三把港湖搞錯，真的有夠離譜。

半年前，沈伯洋說，不要讓南港變成像內湖一樣「晚上空的辦公孤島」，還稱南港最大的本錢就是一邊山、一邊河，要到南港開座談會蒐集民意，提出整體願景。

陳冠安也提到，他個人覺得內湖變「內胡」，其實只是無傷大雅的錯誤，但沈伯洋真正的問題，在於此前提出要蓋社宅，主張讓更多在內湖工作的人住在內湖，以此紓解內湖塞車問題。結果當賴清德大砍台北近萬戶社宅，內政部未來幾年在內湖興建社宅數為0的時候，身為立法委員的沈伯洋卻一聲不吭。還是說沈伯洋當初主張的，其實是「內胡」要蓋社宅，而不是內湖？

沈伯洋 內湖 藍營 2026九合一選舉

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