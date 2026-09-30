談「洋流」旋風 朱立倫：生活中沒感受到、但就當有這麼回事

台北市長選戰進入白熱化，挑戰連任的台北市長蔣萬安昨競選辦公室開張，將力抗民進黨台北市長參選人沈伯洋的「洋流」。前國民黨主席朱立倫今天談及「洋流」，他說，「說真話我們生活當中沒有感受到，但綠營不斷強調，就當作有這麼回事」，將認真面對，力拼團結勝選。

朱立倫指出，蔣萬安得到很多年輕人的認同，很多年輕朋友都願意幫忙，包括他一些好朋友都幫忙蔣萬安，希望匯集大家共同力量，讓真正可以為台北市做事、認真的蔣萬安高票連任，這才是我們最大期待。

媒體也詢問朱立倫是否會「借將」給蔣萬安？朱立倫說，蔣萬安是他的好朋友，過去長期有很多議題會交換意見，「這是責無旁貸」，各縣市參選人與他的好朋友，只要有需要他都會全力以赴。

至於所謂洋流， 朱立倫說，「說真話我們生活當中沒有感受到，但綠營不斷強調，就當作有這麼回事」，我們認真面對，不管蔣萬安、李四川、張善政、江啟臣，每個地區選舉都認真努力，最後兩個月把所有民眾催出來，最後一定可以團結勝選。