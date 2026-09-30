莊競程掛看板酸「捲袖擺拍」 高虹安競辦：澆不熄捲袖拚市政決心

民進黨新竹市長參選人莊競程今在巨城商圈豎起最新競選看板，由於恰好與現任市長高虹安看板比鄰，加上看板寫著「捲起袖子，不一定會做事，可能只是拍照」，並點名高虹安「做不來的，莊競程來做」，引發熱議；對此，高虹安市長競選辦公室回應，這是對手刻意選擇鄰近位置，藉由手勢與看圖說故事的方式，用自以為幽默，實則如辦家家酒、滿是口水的方式設充滿人身攻擊與潑髒水的抹黑看板，但此舉無法抹滅四年來實質的市政成果。

高虹安競選辦公室指出，對手刻意選擇鄰近位置，藉由手勢與看圖說故事的方式，試圖扭曲對手的競選形象看板，對此予以尊重、不予置評，這是民主社會的言論自由，也是莊競程自己的選擇。

高虹安競辦說，對這種選戰手段並不感到意外，莊競程過去在台中參選時，就曾因懸掛口水看板而遭選民唾棄；如今轉戰新竹，竟又故技重施、大打烏賊口水戰。

更令人記憶猶新的是，在大罷免時期，民進黨陣營在新竹市大街小巷亂掛「連署若沒成功，台灣就淪陷，大家財產變0」等誇大恐嚇、荒謬至極的抹黑看板，早已遭到新竹市民的厭惡與否定，如今莊競程依然不吸取教訓，重複著同樣的選舉套路，實在令人遺憾。

高虹安競辦呼籲，莊參選人應展現應有的參選格調，回歸以政見闡述為主的選戰主軸，將心思放在如何為新竹市謀劃更美好的未來，才是市民之福。

高虹安競辦強調，建設靠的是實幹而非嘴砲。 2022年時林智堅前市府的可行性研究報告更因「未納入縣市整合、高鐵延伸及機廠共用等議題，未符合中央審查期待」而遭交通部退回。

反觀高虹安上任僅三年多，輕軌進度便取得突破性進展。市府不僅積極推動紅、藍線整合可行性研究，更與新竹縣政府及科學園區公會正式簽署合作備忘錄，針對機廠共用與縣市整合等核心議題達成共識；同時自2024年起開辦市府先導公車行駛輕軌紅線廊帶，並密集布建 YouBike 轉乘站點，為未來的軌道建設打下堅實基礎。

莊競程表示，對市民而言，真正有感的不是市長擺出什麼動作，而是上下班的交通能不能順暢一點、孩子的成長與教育環境有沒有更好、長輩生活能不能更安心。

莊競程舉例，高虹安執政四年，市民要看的就是結果。輕軌談了四年，進度卻還在可行性研究；投入逾億元整修的自由車場，接連爆出賽道龜裂、積水、試騎摔傷骨折等爭議；甲醛炊粉攸關市民食安，市府第一時間卻選擇對市民隱匿資訊；總圖書館至今仍未啟用；關埔空橋完成時間屢屢跳票。

莊競程指出，市長真正要做的，不是捲起袖子擺拍，而是把問題接過來、把責任扛起來。四年的時間足以檢驗高虹安的人品與治理能力，高虹安做不來的，換莊競程來做；高虹安沒有完成的，讓莊競程來完成。