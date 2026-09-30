戴立安民調台北綠好感勝藍 王鴻薇諷：民進黨議員提名減 痛失過半機會

民調專家戴立安昨（29）日公布2026年9月台灣民心調查，台北市民對民進黨好感度是53.3%、反感度是31.0%；台北市民對國民黨的好感度是22.9%、反感度是58.3%。國民黨立委王鴻薇昨在臉書諷刺，這恐讓綠營支持者感到扼腕，民進黨中央對台北市選情錯估情勢，失去攻城掠地的機會。

「慟！民進黨議會痛失過半大好機會！」王鴻薇表示，日前發布民調引發不小爭議的戴立安又發布最新民調，再一次的顛覆國人的認知。民調中驚見，民進黨在台北市支持度高達25.5%，遠遠超過雲嘉南的17.3%，以及高屏的23.8%，這些地區有些甚至是民進黨完全執政的縣市，簡直不可思議。

王鴻薇指出，這樣的結果，台北市完全執政對民進黨來說不是夢想，這恐怕讓很多綠營支持者感到扼腕，因為民進黨在2026年台北市議員選舉中規劃提名25席，較上屆的26席減少1席，可以說整個黨中央對台北市選情錯估情勢，失去攻城掠地的機會。

王鴻薇說，去年大罷免，民進黨已經嚴重錯估一次，看來還是沒有得到教訓，一意孤行的結果，慘烈的下場至今都還在療傷。顯然民進黨欠缺的，就是戴立安的民調，欠缺這種能看到一般人或其他選舉多年專家看不到的不敢講的結論，劃時代超現實的大膽數字，讓民進黨看到真正的方向。